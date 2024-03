Monaco - Crvena Zvezda (19:00)

Habár matematikai esélye van még a Play-Inbe jutásra, ez a találkozó jó eséllyel a 6 EL-meccse veretlen házigazda Monacónak igazán fontos, nem pedig a Hanga Ádámot is soraiban tudó, az utolsó 6 Euroliga-fellépéséből 5-öt is elbukó Crvena Zvezdának. Ráadásul nem kizárólag a győzelem miatt igazán fontos ez a csörte, hanem azért is, mert a Monaco ásza, Mike James 12 pontra van Vassiliss Spanoulistól az Euroliga örökrangsorában a dobott pontok kategóriájában. És mivel találkozónként 19.3 egységet átlagol a szezonban, előfordulhat hogy egykori csapattársa, Hanga Ádám ellen válhat minden idők legjobb EL-pontszerzőjévé.

12 POINTS LEFT - Mike James Poster Design I @TheNatural_05 @ASMonaco_Basket @EuroLeague @UltiChampsBball



Day 6 of the Daily Design Of March!

Any support would be greatly appreciated ✨ pic.twitter.com/OHUbj22W5p — quArexDesign (@quarexdesign) March 6, 2024

Real Madrid - Fenerbahce (20:45)

Egy hete elbukta hazai veretlenségét a Real Madrid az európai elitsorozatban is, és most azt a Fenerbahcét fogadja, amely ősszel őrült csatában, hosszabbítást követően a szezonbeli Euroliga-veretlenségétől fosztotta meg Chus Matteo tanítványait. A Real nem volt elég éles a hosszú szünet utáni első fellépése alkalmával, amit a Pana meg is büntetett, ám valószínűsíthető, hogy a józanító pofon után a szebbik arcát mutatja majd a címvédő. A Fener 6 tétmérkőzés óta veretlen, ugyanakkor a spanyol fővárosban legutóbb 2018-ban tudott diadalmaskodni, az azóta lejátszott 5 madridi parti mindegyikét elveszítve.

Anadolu Efes - Bayern (18:30)

Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas (20:05)

Pamesa Valencia - Barcelona (20:30)

Olimpiakosz - Virtus Bologna (21:00)

A Play-Inbe kerülés szempontjából kulcsmérkőzést vív egymással a 11 győzelemmel álló Efes és a legutóbb Hangáék ellen 12. sikerét megszerző Bayern München. A Zalgiris Kaunas is az utolsó szalmaszálak egyikébe kapaszkodna bele Belgrádban, a Maccabi Tel-Aviv elleni találkozón, ahogy a spanyol rangadón, a Valencia – Barcelona mérkőzésen inkább a pályaválasztónak létfontosságú a győzelem. A sorozat egyik legjobb formában lévő csapata, az utolsó 4 találkozóját megnyerő görög Olimpiakosz az idegenben 4 összecsapás óta nyeretlen Bolognát fogadja majd csütörtökön!

(Fotó: Facebook: A.S. Monaco Basket)