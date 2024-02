Megvan a Szerb Kupa másik két elődöntőse

A kosárlabda Szerb Kupa – amely Koracs-kupa néven fut – Nyolcas Döntője is a héten zajlik, a mezőnyben a magyar válogatott ászát, Hanga Ádámot is foglalkoztató KK Crvena Zvezdával, akik már szerdán bejutottak az elődöntőbe – amelynek most végleges lett a mezőnye!