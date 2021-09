A magyar női válogatott csak három másodpercig vezetett, de a második mérkőzését is megnyerte pénteken a Párizsban zajló 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokságon, így csoportelsőként jutott be a vasárnapi negyeddöntőbe.

Károlyi Andrea szövetségi kapitány együttese a C csoportban estefelé 16-14-re verte Belgiumot a Szajna partján kialakított alkalmi kosárpavilonban. A 2014-es világbajnokságon bronzérmes belgák előzőleg 18-13-ra a románoktól is kikaptak, így sereghajtóként zártak a trióban.



Az esti összecsapáson a tokiói olimpián is szerepelt románok vártak Medgyessy Dóráékra, méghozzá lenyűgöző kulisszák előtt, a pálya hátterét ugyanis a sötét égbolt előtt csillogó-villózó Eiffel-torony szolgáltatta. A románok gyorsan 4-0-ra elhúztak, majd ügyesen őrizték előnyöket, a meccs derekán 8-4 állt az eredményjelzőn.



A magyarok azonban Papp Dia kosaraival felzárkóztak, s az utolsó perc már csak 12-10-re vezetett az ellenfél. A 2016-os, magyar aranyéremmel zárult Eb legjobbjává választott Medgyessy hét másodperccel a vége előtt kiegyenlített, majd Papp egy remek betörésből három másodperccel a dudaszó előtt bedobta a győztes kosarat - a mintegy harmincfős szurkolótábor nagy örömére.



A 13-12-re nyerő, Medgyessy Dóra, Theodoreán Alexandra, Papp Dia, Bach Boglárka összeállítású csapat vasárnap 14.40 órakor az A csoport második helyezettjével, vagyis Németországgal vagy Izraellel csap össze a negyeddöntőben.



A nemzeti együttes júniusban, a debreceni pótselejtezőben épphogy lemaradt a tokiói olimpiáról, majd néhány héttel később sikerrel selejtezett Romániában a franciaországi Eb-re. Az alapemberek közül a párizsi Eb-n a honosított Goree Cyesha klubkötelezettségei, Török Ágnes pedig könyöksérülés miatt nem áll a válogatott rendelkezésére.



A magyarok 2016-ban Európa-bajnokok lettek Bukarestben, míg 2017-ben és 2019-ben világbajnoki ezüstérmet nyertek.

Borítókép: hunbasket.hu