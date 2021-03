Németh Ágnes tagja lesz idén a kosárlabda Hírességek Csarnokának.

A nemzetközi szövetség (FIBA) keddi tájékoztatása szerint az 59 éves, 202 centiméter magas ex-center lesz az első magyar, akit beiktatnak a sportág halhatatlanjai közé.



A 367 válogatottságával nemzeti csúcstartó Németh Ágnes negyedik lett az 1980-as moszkvai olimpián, emellett négy Európa-bajnoki bronzérmet nyert, 1985-ben pedig az év női játékosának választották Európában.



Az 1961. szeptember 22-én, Zircen született klasszis szerepelt a KSI, a BSE, a Schio-Bari és az FTC csapatában, a BSE-vel 1983-ban elhódította a Ronchetti Kupát, és 1999-ben vonult vissza. Háromszoros magyar bajnok, Európa-válogatott, Európa második legjobb játékosa volt 1986-ban és 1987-ben, emellett háromszor lett az év magyar kosarasa. Legutóbb a nála jóval alacsonyabb, artista férjével cirkuszokban lépett fel, a 2008-as Nemzetközi Cirkuszfesztiválon bronzérmes lett Budapesten.



A FIBA beiktatási ünnepsége június 18-án lesz, online formában. A világszövetség Hall of Fame múzeuma Madridban található.



A kitüntetettek 12 fős névsorában ott lesz Hanga Ádám korábbi edzője, Svetislav Pesic is. A 71 éves szerb tréner 1993-ban Európa-bajnoki címre vezette a német válogatottat, Jugoszlávia az ő irányításával 2001-ben Eb-, 2002-ben pedig világbajnoki címet szerzett, majd számos élklubnál dolgozott, 2018 és 2020 között pedig Hanga edzője volt Barcelonában.



A listán megtalálható még az 1988-as szöuli olimpián a Szovjetunióval aranyérmes Alekszandr Volkov és a kanadai Steve Nash is. Utóbbit 2005-ben és 2006-ban az NBA legértékesebb játékosának választották, 18 szezonja során nyolc All Star-gálán szerepelt, jelenleg pedig a Brooklyn Nets vezetőedzője.

