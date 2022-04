Hanga Ádám egyedüli magyar kosárlabdázóként a harmadik Euroliga Final Four-szereplésére készülhet, miután kedden este csapata, a Real Madrid harmadszor is legyőzte a Maccabi Tel-Aviv együttesét az európai férfi kosárlabda csúcsliga rájátszásában.



A 33 éves játékos a DIGI Sport híradójának azt mondta, most úgy érzi, végre beteljesedhet a vágya, és Euroliga-győztes lesz a Reallal.

"Pont erről beszéltünk az öltözőben a mérkőzés után, hogy két győzelemre vagyunk az Euroliga-győzelemtől. Most azt mondom, hogy megcsináljuk, és végre beteljesedik a vágyam, hogy Euroliga-bajnok legyek" – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Hanga Ádám.

Hanga kedden 8 ponttal 10 lepattanóval és 4 gólpasszal zárt Izraelben, a hétvégén dobott egy meccset eldöntő hárompontost is a spanyol bajnokságban, pedig nem teljesen egészséges.



"Ezen a három mérkőzésen talán a legérettebb kosárlabdát játszottam az egész karrieremet figyelembe véve. Lehet, hogy nem a legtöbb pontot dobtam a meccseken, de védekezésben, támadásban is olyan döntéseket hoztam, és olyan komplett volt a játékom, hogy tényleg, magam előtt is megemelem a kalapomat."

Az FC Barcelona-Bayern München negyeddöntő győztese lesz a madridiak ellenfele a belgrádi Final Fourban, Hanga korábbi csapata jelenleg 2-1-re vezet, miután szerdán győzni tudott Németországban. A magyar kosaras számára egyértelmű, hogy kit szeretne kapni az elődöntőben. "Barcát, Barcát, Barcát. Itt az ideje, hogy megmutassuk! Annál szebb út nem vezethetne a döntőbe, minthogy a Barcát legyőzve jutunk be.”

A Real Madrid legutóbb 2018-ban éppen Belgrádban ért fel Európa csúcsára. A mostani Final Fourt május 19. és 21. között rendezik a szerb fővárosban.

