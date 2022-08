Az ESPN szakírója, Ric Bucher megerősítette, hogy a jelenlegi televíziós szerződések lejártával újabb két csapat csatlakozik az NBA mezőnyéhez.

Az egyik belépő a Seattle lesz, akik 2008-as eltűnésük után visszatérnének a ligába. A másik új csapat pedig a Las Vegas lehet, ami azért nagyon érdekes, mert a klub tulajdonosai között a jelenleg még a Los Angeles Lakersben kosarazó LeBron James is feltűnhet majd.

Ezzel a ligában szereplő csapatok száma 30-ról 32-re növekszik.

Ha a legenda terve megvalósul, Jordan után James lehet a második játékos, akinek saját csapata lesz (Jordan a Charlotte Hornets tulajdonosa).

A 37 éves játékos már most is aktívan építi üzleti egzisztenciáját, olyan klubokban résztulajdonos, mint a Liverpool vagy a Boston Red Socks.

Adam Silver, az NBA biztosa szintén megerősítette a híreszteléseket: „Ez két csodálatos piac. Seattle-ben már voltunk, sajnálatos módon ott megszűnt a franchise, de visszatérhet. A másik érdekesség Las Vegas. Ez egy nagyszerű sportpiac!”

A kaszinóvárosban több nagy lélegzetvételű sportprojekt is folyik, nemrég az is kiderült, hogy a Forma 1 is ellátogat a városba.

LeBron James says he wants to own an NBA team in Las Vegas, and I think I know how he's going to do it.



It's a series of calculated chess moves that has seemingly been in the works for over a decade.



Here's the breakdown pic.twitter.com/yr0hzHMxKh