LeBron Jamest választotta az elmúlt évtized legjobb férfi sportolójának az AP amerikai hírügynökség.

A 35. születésnapját éppen hétfőn ünneplő James az elmúlt tíz évben a Miami Heat és a Cleveland Cavaliers együttesével háromszor nyerte meg az észak-amerikai profi kosárlabdaligát (NBA), és mindháromszor a döntő legértékesebb játékosának választották. További három alkalommal lett a bajnoki szezon legjobbja (MVP), 2012-ben pedig olimpiai aranyérmet nyert az Egyesült Államok válogatottjával. Jelenleg a Los Angeles Lakers együttesében szerepel.

