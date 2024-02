Négy mérkőzést játszottak a Liga Endesában 21. fordulójának szombati játéknapján. A Joventut Badalonának hazai pályán nem okozott különösebb gondot a Palencia legyőzése, annak ellenére sem, hogy az első két negyed után még a vendégek vezettek két ponttal. A badalonai csapat a folytatásban aztán hengerelt, tizennégy ponttal dobott többet ellenfelénél. Érdekesség, hogy a Palencia a kétpontosokat jobb hatásfokkal értékesítette (62.1% a 47.6%-kal szemben), ez összességében mégsem számított.

Nagyon szorosan alakult a Zaragoza és a Breogan csatája, a felek két-két negyedet nyertek meg. A zaragozaiak mellett döntött, hogy mezőnyből jobb százalékkal dobtak (37.3% vs. 29%), és hatszor is blokkoltak, míg ellenfelük csak egyszer, a bregani játékosok így hiába szereztek kétszer annyi labdát, ez is csak a kétpontos vereséghez volt elég.

A Murcia már-már gálázott otthon a Bilbao ellen, és ezt a második negyedben nyújtott parádés teljesítménnyel alapozta meg, amikor is 32–13-ra lemosta ellenfelét. Mezőnyből ekkor 64.7%-kal sikerültek a dobások, a kétpontosok 80%-os hatékonysággal hullottak a kosárba. A Somogyi Ádámot is soraiban tudó MoraBanc Andorra az Unicaja Malagánál vendégeskedett, és a fordulót a tabella második helyéről váró csapata ellen talán a vártnál is jobban tartotta magát. Végül így is hatpontos vereséggel távozott, és a legutóbbi három mérkőzését elvesztette. A magyar kosaras 8 perc 16 másodpercet töltött a pályán, ezalatt 2 pontot dobott. A Malaga győzelmével a Liga Endesa élére állt, igaz a vasárnap pályára lépő Real Madrid könnyen visszaelőzheti, ha hazai pályán legyőzi a Gironát.

Joventut Badalona–Palencia 89–77

Zaragoza–Breogan 63–61

Murcia–Bilbao 96–76

Unicaja Malaga–MoraBanc Andorra 92–86

Fotó: Getty Images / Martin Silva Cosentino, NurPhoto