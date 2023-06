A földrajzi közelség ellenére alig ötven szurkoló kísérte el Szlovéniába a szerb válogatottat, amely két éve fennállása második Eb-aranyát szerezte meg Valenciában. A törökök még ennél is kevesebben voltak a lelátókon, és ők csendben figyelték kedvenceiket.



A balkáni gárdában bőven akadtak ismerős nevek, hiszen Tina Krajisnik a PEAC-ban és Sopronban is légióskodott, Maja Skoric a DVTK-nál, Cegléden és Szekszárdon is megfordult, Nevena Jovanovic játszott Pécsen, Szekszárdon és Sopronban, Dragana Stankovic pedig jelenleg is a Sopront erősíti. A törökök két legnagyobb fegyvere az idén a Fenerbahcéval Euroliga-győztes Olcay Cakir és a honosított Teaira McCowan volt, aki 201 centijével és 108 kilójával komoly fenyegetést jelentett a palánkok alatt.



A szerbek csaknem végig vezettek a meccsen, igaz, kilenc pontnál egyszer sem tudtak jobban elhúzni. A keményen védekező törökök legjobbja McCowan lett 12 ponttal, míg a túloldalon a szintén honosított Yvonne Anderson 17 ponttal remekelt.



A magyar válogatott a törökökkel pénteken, a szerbekkel pedig vasárnap csap össze a Stozice Arenában.



Eredmény, D csoport, 1. forduló:

--------------------------------

Szerbia-Törökország 71-63 (21-22, 16-11, 21-19, 13-11)



korábban:

Magyarország-Szlovákia 89-67 (16-12, 24-20, 15-21, 34-14)

Borítókép: MTI/Kovács Tamás