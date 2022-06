A tavalyi év sikeres rendezvényét követően Hanga Ádám, hazánk legismertebb aktív kosárlabdázója újra közönségtalálkozót tart. A Hangtime július 16-án, szombaton kerül megrendezésre a Kosárlabda Miniarénában, a budapesti Városligetben. Az egész napos esemény lényege, hogy színes programokkal szórakoztassa a kosárlabda szerelmeseit, nemtől, életkortól, játéktudástól függetlenül. Emellett a rendezvény kimondott célja az is, hogy a sportot bemutassa mindazoknak, akik még csak most ismerkednének vele, vagy akár találnának rá újra. A kosárlabda-pályákon megszokottnak mondható baráti, családias hangulat garantált, és a szórakoztató show-elemekből sem lesz hiány!

„A Hangtime immár második alkalommal kerül megrendezésre, és szerencsére elmondhatjuk, hogy folyamatosan fejlődik. Tavaly egy hirtelen jött ötlet volt, hogy a barátokkal kimenjünk a felújított Városligetbe, és egy kis szervezkedéssel és egy gyors facebook poszttal kihívtuk a követőket, érdeklődőket. Egy kicsit még engem is meglepett, hogy többszázan megjelentek egy ilyen spontán eseményen, úgyhogy már akkor sejtettük, hogy ezt folytatnunk kellene. Persze, ez nem mindig egyszerű, mert nehéz kiszámítani, hogy a szezon mikor ér véget, mert szerencsére az utóbbi években mind a bajnokságban, mind pedig az Euroligában a legvégsőkig játékban voltunk.” – mondta a kosárlabdázó.

Hanga Ádámot a kosárlabda- és sportkedvelőknek nem kell bemutatni. Az immár kétszeres spanyol bajnok kosaras jelenleg Európa egyik legismertebb és legerősebb klubjának, a Real Madridnak a játékosa. Csapatával az idei évben nemcsak a legerősebb európai bajnokságban domináltak, hanem a legrangosabb nemzetközi ligában, az Euroligában is döntőig meneteltek, ahol egy ponttal maradtak alul a címvédő Anadolu Efes ellen.

„Mind fizikailag, mind lelkileg nagyon kimerítő szezon van mögöttem. A csapatunk megélte a legnagyobb magasságokat, és a legdurvább mélységeket is. Csak, hogy egy példát ragadjak ki, a spanyol bajnokság elődöntője közben szívrohamot kapott Pablo Laso, együttesünk edzője."

Ugyanakkor azt tudtam, és éreztem, hogy a hazai közönség és szurkolótábor mindvégig mellettem volt, így nem volt kérdés, hogy itthon találkoznom kell velük! Bár a tavalyihoz hasonlóan ez a nyár sem ígérkezik pihentetőnek, de, ahogy akkor is, úgy most másodszorra is megtartjuk a Hangtimeot!” – utalt Ádám a tavalyi klubváltásra, valamint az idei szeptemberi kosárlabda Európa-bajnokságra és az azt megelőző egyhónapos felkészülésre a magyar válogatottal.

Viccesen meg is jegyzi: „Úgy néz ki az idei nyaralás is egy napos keddre esik majd, amit a Balatonon töltök a családdal! De nem baj, én így is nagyon örülök, hogy legalább itthon lehetek. Ráadásul végre újra felölthetem a válogatott mezt is, amire már nagyon régóta várok! A portugálok elleni pénteki mérkőzésen már a helyszínen, kerettagként támogathatom a csapatot, az EB-n pedig már vállt vállnak vetve küzdünk a srácokkal!”



A Hangtime valóban egy minden korosztály számára érdekes eseménynek ígérkezik:

A délelőtti órákat egy bemutató edzéstölti ki, ahol az érdeklődők a Budapest Honvéd fiataljainak munkáját tekinthetik meg. A programpont célja, hogy minél több szülőt, családot szólítson meg, hogy akár gyermekeikkel kilátogassanak, és megízleljék ennek a nagyszerű sportnak a szépségeit, és akár a helyszínen kapcsolatba lépjenek az egyesülettel!

Koradélután mind a lelkes amatőrök, mind a gyakorlottabb kosárlabdázók megmérettethetik magukat egymás ellen a Hangtime King of the Court elnevezésű 1-1 elleni játékban értékes nyereményekért. Megéri nevezni, hiszen Ádám aláírt ereklyéiért folyik majd a küzdelem.

Délután pedig a nemzetközileg elismert FACE TEAM, Magyarország első és egyetlen akrobatikus sportszínháza tart különleges showelemekkel tarkított szórakoztató bemutatót Ádám bevonásával.

Az egész napos esemény során a hangulatot DJ és speaker fokozza, a kilátogatók pedig maguk is játszhatnak a Városliget pályáin. Hangtime

Időpont: 2022. július 16., szombat

Helyszín: Kosárlabda Miniaréna, Városliget, Budapest

