Fűzy András klubelnök szerint komoly összefogás eredménye az, hogy az UNI Győr MÉLY-ÚT lesz a házigazdája a jövő héten a női kosárlabda Európa Kupa egyik csoporttornájának.

A Rába-parti egyesület jövő keddtől péntekig az Atomerőmű KSC Szekszárdot, a török Kayserit és az ukrán Promotejt látja vendégül a koronavírus-járvány miatt buborékos formában sorra kerülő viadalon.



A csütörtöki sajtótájékoztatón Fűzy András elmondta, nehéz volt összerakni az esemény protokollját az idő rövidsége miatt, valamint azért, mert szigorú szabályokat kell betartani és betartatni.



"Komoly szervezőmunka van a hátunk mögött, sokat segített, hogy a soproniak már az Euroligában szerveztek ilyen buborékos tornát, az ottani a tapasztalatokat is át tudtuk ültetni. Emellett a város végig partner volt, minden támogatást megadott. Büszkék lehetünk erre az összefogásra, néhány hét alatt hoztuk tető alá az egész rendezvényt" - mondta a klub elnöke.



Radnóti Ákos alpolgármester azt emelte ki, hogy Győr már rutinos a sportesemények rendezésében.



"Persze ez most nem a megszokott módon történik, hiszen ilyen buborékban még nincs tapasztalatunk, de hiszünk abban, hogy sikeres lesz a rendezés" - fogalmazott.



Petrov Iván sportért felelős polgármesteri biztos szerint a rendezés elnyerése a törökök előtt azért is komoly fegyvertény volt, mert Turgay Demirel személyében az európai szövetségnek török elnöke van.



"Az idén 750 éves Győr első komoly, rangos eseménye rögtön egy sportrendezvény. Ez is azt erősíti, hogy igazi sportos város vagyunk, és bízunk benne, hogy egy hét múlva minden téren elégedettek lehetünk, azaz a jó rendezés mellett a csapat is eredményesen szerepel" - tette hozzá.



Az esemény során Magyarországon először alkalmazzák majd a Delphin S8 levegőfürdetőt, mely a mérkőzések helyszínéül szolgáló egyetemi csarnok öltözőit, valamint a szálloda étkezőit és közösen használt helységeit fertőtleníti.



Az eszköz - melyből összesen hatot használnak majd, ötöt a hotelben, egyet a csarnokban - bizonyítottan kivonja a vírusok 99,9 százalékát úgy, hogy a szokásos napi tevékenység végezhető a működése közben.



Ami a női EK többi magyar csapatát illeti, az Aluinvent DVTK Miskolc Ankarában a B csoportban játszik majd a házigazda Genclik, a svéd Umea és az izraeli Ramla ellen. A VBW CEKK Cegléd a C csoportban ugyancsak Törökországban, Antalyában a vendéglátó Hatay mellett a szintén török Adana és az orosz Szpartak Moszkva ellen lép pályára.

A január 19. és 22. között sorra kerülő tornákról az első két helyezett jut a legjobb 16 közé, a nyolcaddöntőket és a negyeddöntőket is buborékokban rendezik meg március 16-18-án.



A győri csoportkör programja:

január 19.:

17 óra: UNI Győr-MÉLY-ÚT - Kayseri (török)

20.30: Atomerőmű KSC Szekszárd-Promotej (ukrán)

január 21.:



17 óra: Promotej-Győr

20.30: Kayseri-Szekszárd

január 22.:

17 óra: Kayseri-Promotej

20.30: Szekszárd-Győr

Borítókép: Facebook.com/ Women's Basketball Club Győr