Az első pillanatokban az idegek játszották a főszerepet: a franciák voltak a higgadtabbak, két-két duplával és triplával nyitva a találkozót, miközben a diósgyőriek minden helyzetből rosszul tüzelve képtelenek voltak betalálni (0-10). A hazaiak vállalkozókedve nem romlott, sajnos a hatékonyság sem javult, és az első 11 miskolci dobás kimaradt, hogy aztán Kányási Veronika törje meg a hazai gólcsendet (2-14). Ez adott némi megnyugvást a magyar bajnokság éllovasának, ám a franciák sem jöttek zavarba, és 7 perc alatt 16 pontos előnyre tettek szert (4-20). Völgyi Péter hölgykoszorúja persze nem azért jutott idáig, hogy ennyi negatívumtól összetörjenek, és egy végi negyed végi hajrá révén faragtak hátrányukból, Kaila Charles 2+1-es és Lelik Réka tempójával közelítve meg ellenfelüket 8 egységnyire (15-23).

Ana Tadic szabálytalanság közben bedobott ziccere, majd jó büntetője adta meg a második negyed alaphangját, amire egy jó védekezés és egy sikeres Charles büntető tett rá még egy lapáttal (19-23). A lille-iek sem véletlenül jutottak azonban 8 közé: az újra beakadó hazai gépezetet és 4 perces „kosárínséget” Salaun 2 darab kettesével és Smalls hármasával igyekeztek a lehető legjobban kiaknázni (21-32). És itt még nem volt vége a mieink megpróbáltatásainak, a sokkalta pontosabb franciák előnye újra tetemesre hízott (23-38). A negyedet egy Lelik hárompontossal a diósgyőriek zárták picivel jobban, azonban a nagyszünetben volt mit átbeszélnie a 30 %-nál is gyengébben, távolról mindössze 1/11-es mutatóval tüzelő hazaiaknak. (26-38).

Az ideges kezdés igaz volt a fordulás utáni percekre is, ám ezúttal mindkét csapatra, amiből a hazaiak Jovanovic triplával igyekeztek kilábalni (33-41). Darcee Garbin távolija és Aho Nina tempója közé egy vendégziccer is beékelődött, ám a félidei deficitet így is le tudta felezni a DTVK hat és fél perc játékot követően (40-46). Ezúttal viszont a franciáké volt a jobb finis, ami Salaun saroktriplája és Smalls kettese után 12 pontos vendégelőnyt eredményezett (44-56).

Sajnos a mieink támadójátéka nem tudott stabilan feljavulni a záró játékszakaszra sem – a stabil, 10 pont fölötti különbséget játszi könnyedséggel tudta őrizni és tartani az amúgy saját szintjén szintén nem sziporkázó Villeneuve, akiknél azonban mindig volt egy olyan húzóember, aki a kétes szituációkban kosarat tudott szerezni, mint például Zellous, aki távolról köszönt be a negyed közepe táján (50-64). Innen már nem volt visszaút a diósgyőri hölgyek számára, akik ugyan a rossz meccskezdésből többször is meg tudták közelíteni riválisukat, ám ez a folyamatos üldözőverseny végül felemésztette őket, és így a Villeneuve d’Ascq jutott be fennállása első női Euroliga Final Fourjába (58-73)!

Női kosárlabda Euroliga, negyeddöntő, 3. mérkőzés:

DVTK HUN-Therm - Vileneuve d'Ascq LM 58-73 (15-23, 11-15, 18-18, 14-17)

Összesítésben a francia klub 2-1-gyel jutott a Négyes Döntőbe!



