Olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózók látogattak el a Rátgéber Kosárlabda Akadémiára, s kezdetét vette egy együttműködés a pécsi kosárlabda és a csepeli birkózó akadémia között.

Rátgéber László szakmai és stratégiai igazgató, valamint Máté János, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Hegedüs Csabát, az 1972-es müncheni olimpia kötöttfogású bajnokát, világ- és Európa-bajnokot, Bacsa Péter olimpikont, a Magyar Birkózó Szövetség alelnökét, valamint Bácsi Péter kétszeres világ- és Európa-bajnokot, a szövetség elnökségi tagját fogadta a központban.

A házigazdák tájékoztatása szerint Rátgéber László bemutatta vendégeinek a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát, s betekintést adott az ott zajló képzési rendszer, szakmai munka felépítésébe, a látogatók pedig felvázolták, hol tart jelenleg a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, amelyet a közelmúltban adtak át Csepelen.



"Kifogástalan körülmények között dolgozhatnak itt a kosárlabdázók, elismerésre méltó, amit Rátgéber László létrehozott - fogalmazott Hegedüs Csaba, a birkózó akadémia nagykövete, szakmai főtanácsadója. - Mi most országjáró túrán vagyunk, tizenegy várost látogatunk meg, ahol találkozunk a helyi birkózó szakosztályok vezetőivel, edzőivel, jelen esetben a PEAC illetékeseivel, akikkel egyeztetünk az akadémia és a klubok kapcsolatáról, a közös munka lehetőségeiről."



Hozzátette: a csepeli műhelyben nemsokára nyílt, majd szakmai nap is lesz, utóbbin felmérik a gyerekeket, s döntenek az esetleges felvételükről: százhúsz, 14-18 év közötti tehetséggel dolgoznak majd együtt.



"A célunk az, hogy a világ legjobb akadémiája legyünk, ahol nemcsak a mindennapi szakmai munka kap szerepet, hanem nagy hangsúlyt fektetünk a tudományos munkára, a kutatásra, a módszertan fejlesztésére is. Ezért is látogattunk el a Rátgéber Kosárlabda Akadémiára, mert tudtuk, hogy itt hasonló elképzelések mentén dolgoznak, s jórészt már megvalósították mindazt, amit mi a későbbiekben el szeretnénk érni" - fogalmazott Hegedüs Csaba.



