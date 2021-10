A reggel úgy indult Vanessa Bryant számára, mint a legtöbb hétvége az elfoglalt gyerekes szülőknek. Az egyik lánya főiskolai előkészítő órán volt.A férje egy másik lányát vitte kosárlabda mérkőzésre ő otthon maradt a két legkisebb lánnyal, egy kisgyermekkel és egy újszülöttel.

Aztán egyszer csak összetört minden. Kobe Bryant feleségének élete azon a napon örökre megváltozott.

Délelőtt 11 óra 30 körül egy családi asszisztens kopogott az ajtón, és elmondta a tragikus hírt, miszerint Kobe Bryant és közös lányuk, Gianna helikopter balesetet szenvedtek. A feleség ekkor még nem tudta pontosan, hogy férje és lánya valójában meghaltak a szörnyű tragédiában. Hivatalosan csak órákkal később tudta meg, hogy 41 éves férje és a 13 éves lánya elhunyt a balesetben.









Az özvegy később tanúvallomásában arról a megdöbbentő részletről is számot adott, hogy bár még nem értesült hivatalosan férje és lánya elvesztéséről a telefonjára sorra jöttek a "RIP" vagyis a Rest In Peace részvétnyilvánító üzenetek.



Ezek a megdöbbentő részletek azért kerültek most nyilvánosságra, mert Kobe Bryant özvegye beperli Los Angeles megyét az alábbi indokok alapján.

A megyei sheriff munkatársai kegyeletsértő és személyiségi jogokat sértő módon fényképeket készítettek a legendás kosárlabdázóról, és lányáról a halálos baleset helyszínén.

Ezeket a fotókat a rendőrség emberei egymásnak küldözgették, és voltak olyanok is, amik kiszivárogtak. A seriff hivatala gyakorlatilag katasztrófaturistaként viselkedett a borzalmas baleset helyszínén.



Mindez a gondatlan, szakmaiatlan, és erkölcstelen hozzáállás további indokolatlan fájdalmakat okozott az özvegynek. Az özvegy ügyvédje szerint súlyosan alkotmánysértő volt a rendőrség viselkedése.

Az özvegynek a napokban kellett tanúvallomást tennie a tragikus balesethez kapcsolódó hatósági viselkedésről, amelyet úgy foglalt össze:



"Nem kellene ezt átélnem."

Az özvegy külön kérte a megyei sheriffet, hogy gondosan biztosítsák a helyszínt és ne engedjék meg, hogy illetéktelenek lefényképezzék a balesetben elhunytakat.

Az özvegy megdöbbent azon az érzéketlenségen, hogy néhány szakember ahelyett, hogy a munkáját végezte volna, Kobe Bryant holttestét fotózta a telefonjával. Kifejezte azt is, hogy nem a pénzügyi kártérítés a célja, hanem, hogy megbüntessék a felelősöket, hogy ne történhessen soha többet ilyen, ne fordulhasson elő, hogy egy özvegy a legnagyobb fájdalma közepette az interneten találkozzon olyan fotókkal, amely a szeretteit ábrázolja haláluk után.

A vádemelés egyébként nem csak a sheriff hivatalát, hanem a Los Angeles megyei tűzoltóparancsnokságot is érinti.

A vizsgálat még folytatódik, további tanúkihallgatások következnek.



Borítókép: GettyImages

Forrás: New York Times