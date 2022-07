Július 16-án második alkalommal rendezték meg a HangTime-ot, amelynek keretében a magyar férfi kosárlabda-válogatott és a Real Madrid játékosa várta egy baráti pattogtatásra az érdeklődőket.



A magyar kosárlabdázó ezúttal a Városligetben fogadta a szurkolókat, akiket számos látványos, sportos program várt.







A napot a Honvéd utánpótlásjátékosai nyitották. Az U13-as korosztályban szereplő lurkók egy jókedélyű bemutatóedzéssel kezdtek, majd kötetlen játékkal folytatták, végül pedig dobóversenyen mérték össze tudásukat.



A nap egyik legnagyobb durranása 14 órakor kezdődött. A „King of the court”, azaz a Pálya királya elnevezésű versenyen két kategóriában 16-16 előre regisztrált versenyző mérhette össze tudását az egy az egy elleni versenyben. Az összecsapások három pontig mentek, a legügyesebbek pedig Hanga Ádám nevével fémjelzett ajándékokkal gazdagodtak.



A nap folyamán rendezett streetball mérkőzések alkalmával a legbátrabbak Hanga Ádám csapatát is kihívhatták.







A finálé 17 órakor kezdődött, melynek keretében az akrobatikus kosárlabdával foglalkozó Faceteam tartott látványos bemutatót. A Hangát is bevonó produkció után elkészülhettek a várva várt közös fotók, és számos ereklyére is autogram került.

Bár a zárást hivatalosan este 7 órára tűzték ki, a kígyózó sorok nem akartak fogyni, így Hanga számára hosszabbítás következett, ami az aláírás osztást illeti.

Borítókép: Facebook.com/Hanga Ádám