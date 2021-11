Stephen Curry idénycsúcsot jelentő 50 pontot, közte kilenc triplát szerzett, emellett tíz gólpasszal és hét lepattanóval járult hozzá csapata, a Golden State Warriors győzelméhez az Atlanta Hawks ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) hétfői játéknapján.

A vendégek a második negyedben még 15 ponttal vezettek, ám az előző négy meccsén legfeljebb 20 pontos Curry a harmadik játékrészben egymaga 18 pontot szórt. A 9/1-es mutatóval listavezető Golden State sorozatban öt győzelemnél jár.



A sérült LeBron Jamest továbbra is nélkülöző Los Angeles Lakers hosszabbításban gyűrte le a Charlotte-ot, a kaliforniaiak sikeréből Anthony Davis 32, Carmelo Anthony pedig 29 ponttal vette ki a részét.

A négyszeres All Star-válogatott kameruni Joel Embiidnél koronavírus-fertőzést állapítottak meg, távollétében a Philadelphia kikapott a New Yorktól.



A favoritok között számon tartott - és az előző öt mérkőzésén nyertes - Brooklynnak kevés volt Kevin Durant 38 pontja Chicagóban, a Bulls főként a 42-17-re nyert zárónegyednek köszönhette diadalát.

A sereghajtó New Orleans a Dallas vendégeként rontotta mérlegét 1/10-re, a texasiak kispadja 42-10-re "verte" a Pelicans cseresorát.

Eredmények:

Golden State Warriors-Atlanta Hawks 127-113

Philadelphia 76ers-New York Knicks 96-103

Chicago Bulls-Brooklyn Nets 118-95

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 108-92

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 125-118 - hosszabbítás után

Denver Nuggets-Miami Heat 113-96

Sacramento Kings-Phoenix Suns 104-109

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets 126-123 - hosszabbítás után

