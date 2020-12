A Sopron Basket hazai pályán legyőzte a török Galatasarayt kedden a női kosárlabda Euroliga csoportkörében, ezzel továbbra is százszázalékos.

Eredmény:



Női Euroliga, D csoport, 3. forduló: Sopron Basket-Galatasaray (török) 69-66 (21-13, 13-23, 23-19, 12-11)



A magyar csapat pontszerzői: Krajisnik 18, Williams 13, Brooks 9, January 9, Fegyverneky 9, Johnson 9, Czukor 2



A magyar bajnok két hete kezdte meg szereplését a nemzetközi porondon, amikor buboréktorna keretében fogadta a Bourges-t és a Landes-t, és mindkét francia csapatot legyőzte. A Galatasaray akkor pozitív koronavírustesztek miatt nem tudott csatlakozni, de a nemzetközi szövetség (FIBA) úgy döntött, hogy ezen a héten újabb buboréktornára kerül sor a Novomatic Arénában, amelynek keretében a Sopron és isztambuli ellenfele mindkét csoportmérkőzését lejátssza.



A 2014-ben Euroliga-győztes Galatasaraynál - amely két éve a második vonalnak számító Európa Kupában diadalmaskodott - akadtak ismerős nevek, mivel az amerikai-török Quanitra Hollingsworth és a szlovák Zofia Hruscakova is légióskodott Győrben. A vasárnap Magyarországra érkezett törökök formájáról sokat elárul, hogy eddigi 12 bajnokijukból csak egyet vesztettek el.



A keddi zárt kapus meccsen a szezonban eddig játszott 11 NB I-es és nemzetközi mérkőzésükön veretlen soproniak remekül elkapták a fonalat, és a szerbekkel olimpiai bronzérmes Jelena Brooks vezetésével tíz ponttal elhúztak a nyitónegyedben. A folytatásban főként Hollingsworth révén három pontra feljöttek a vendégek, de az amerikai-francia Gabby Williams tarthatatlan volt a hazaiaknál, és nemsokára már 13 pontnál tartott. A szünet előtt nem sokkal még jobban rákapcsolt a Galatasaray, s a nagyszünetben először vezetett a meccsen (34-36).



Gáspár Dávid tanítványainak az első félidőben 13 triplakísérletéből egy sem volt sikeres.



Fordulás után a csapatkapitány Fegyverneky Zsófia bedobta a házigazdák első hármasát, de az ellenfél nemsokára már ötnél triplánál tartott, ráadásul a vendégek lett légiósa, Anete Steinberga kiválóan dolgozott a palánkok alatt, így egy ideig tartotta előnyét a török csapat.



A Sopronnál viszont a csak a két buboréktornára szerződtetett, WNBA All Star-válogatott Glory Johnson is belelendült, így az utolsó játékrész 57-55-ös magyar előnyről kezdődött. Ebben a törökök hat perc alatt csupán négy pontig jutottak, a zöld-sárga együttes ezalatt stabil előnyt épített ki, amelyet a hajrában sikerült megőriznie.



A Sopron ezzel továbbra is százszázalékos az idényben. A két együttes csütörtökön 14.30 órakor ismét összecsap a Novomatic Arénában.



Ami a távolabbi jövőt illeti, az Euroliga csoportköre január 19. és 22. között egy újabb zárt kapus tornával fejeződik be Bourges-ban. Az oda-visszavágó rendszerű negyeddöntőbe a kvartettek első két csapata jut majd be.

A D csoport állása:

1. Sopron 6 pont/3 mérkőzés, 2. Landes (francia) 3/2, 3. Bourges (francia) 2/2, 4. Galatasaray 1/1

Borítókép: Facebook.com/ Sopron Basket/ Tóth Zsombor