Eredmény, csoportkör, 1. forduló, A csoport: Falco KC Szombathely-Unicaja Málaga (spanyol) 78-87 (26-30, 15-13, 21-23, 16-21)

Az első negyedben sorozatban három triplája volt a spanyol Király Kupa címvédőjének, ennek ellenére nem tudott megnyugtató előnybe kerülni. A második felvonást nyolc ponttal kezdte a Málaga, ekkor már tíz pont fölé nőtt a különbség. Az egész második negyedben csak egy mezőnypontja - egy duplája - volt a magyar bajnoki címvédőnek, büntetőből viszont 13 alkalommal is eredményes volt, ezzel felzárkózott mínusz kettőre.



A mérkőzés első percét követően a harmadik felvonás elején vezettek ismét a szombathelyiek, akiknél Stefan Pot is ponterős játékkal jelentkezett. A negyedik játékrészt csupán négypontos hátrányban kezdte a Falco, de játékosai több mint öt percen keresztül nem tudtak betalálni a mezőnyből, így két perccel a vége előtt, 84-71-es spanyol vezetésnél eldőlt a mérkőzés. Bár ezt követően sorozatban három hazai dupla következett, a Málaga egy hármassal lezárta a nyitott kérdéseket.



Stefan Pot húsz, Benke Szilárd 15, Keller Ákos 11 ponttal zárt, a túloldalon Will Thomas és David Kravish 15-15, Nihad Dedovic 13 ponttal járult hozzá a sikerhez.



A vasiak jövő kedden a görög Peristeri BC otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében.

Borítókép: Katona Tibor/MTI