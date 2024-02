Kiss Virág, az Euroligában is érdekelt török CBK Mersintől a Los Angeles Sparks-hoz igazolt. A 25 éves magyar válogatott center az amerikai klub tavaszi edzőtáborában vehet részt, és amennyiben teljesítményével kiérdemli, szerződést kaphat a WNBA május közepén rajtoló idényére is.

