Pályázik az Euroliga egyik selejtezőtornájának a rendezésére az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabdaklub.

A bajnoki ezüstérmes tolnaiak hétfői tájékoztatásuk ismét megpróbálnak főtáblára kerülni a kontinentális elitsorozatban, miután 2017-ben a Montpellier, 2018-ban pedig a szintén francia Villeneuve bizonyult jobbnak ellenük a kvalifikációban.

"Harmadszor is megpróbáljuk, de talán most lesz a legnehezebb, hiszen a török Kayseri és a Sepsiszentgyörgy elleni minitornán kell az élen végezni ahhoz, hogy sikerüljön bekerülni az elitligába" - jelentette ki Szabó Gergő ügyvezető. "Pályázni fogunk a rendezésre, és tudomásunk szerint a másik két klub is ezt teszi. Azért is bízunk a sikerben, mert a járványügyi helyzet Magyarországon talán a legjobb Európában. Emellett itthon jelenleg a nézők is látogathatják a sportrendezvényeket védettségi igazolvánnyal. Az ellenfeleinket jól ismerjük, de a nyáron eléggé kicserélődtek a keretek" - tette hozzá.

A pályázatokat péntekig kell leadni, a minitorna szeptember 21-től 23-ig tart, és az első helyezett kerül az Euroliga csoportkörébe. Az Euroliga 2021/22-es idényében a magyar bajnok Sopron Basket - amely legutóbb negyedik lett a nemzetközi porondon - alanyi jogon a 16 csapatos főtáblán kezdi meg a szereplését. A csoportok sorsolására jövő csütörtökön kerül sor.

Borítókép: Atomerőmű KSC Szekszárd/Facebook