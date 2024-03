Bayern München - Crvena Zvezda (20.30)

A Hanga Ádámot is foglalkoztató friss kupagyőztes belgrádiak nem állnak fényesen az utolsó, még playoffba kerülést – egészen pontosan Play-In szereplést – érő 10. pozícióhoz képest, hiszen 3 győzelemmel van kevesebbje a vörös-fehéreknek, mint a Valenciának. Éppen ezért nevezhetjük az utolsó utáni szalmaszálba való kapaszkodás kísérletének a péntek esti, Bayern München (11-15) elleni idegenbeli összecsapás, ugyanis ha közvetlen riválisukkal szemben alulmaradnak, kis túlzással bizonyos, hogy nem érhetik már el a hőn áhított rájátszásba kerülést. A friss kupagyőztesek őszi csatáját a szerbek nyerték, egy küzdelmes, 74-68-as eredményt hozó találkozón – most is valami hasonlóra van kilátás, két egészséges és teljes keret párharcán.

Zalgiris Kaunas – Olimpiakosz (19.00)

Csodás formák összecsapását rendezik a Zalgirio Arénában: a házigazda Kaunas 8, a vendég Olympiakosz pedig 9 tétmérkőzés óta nem kapott ki. Hogy melyik sorozat ér véget, az egyelőre nem ismert, ám az őszi egymás elleni csörte 17 pontos görög diadallal zárult, ahogy egyébként az utolsó 5 egymás elleni EL-parti is a dél-európai klub győzelmével ért véget. A hazaiak dolgát talán segíti, hogy Milutinov, Williams-Goss, Mitrou-long és Larentzakis sem léphet pályára a vendégeknél.

Barcelona – Monaco (20.30)

Élcsapatok találkozóját rendezik Katalóniában, ahol a Monaco egy 5 meccses Euroliga győzelmi szériát tesz kockára a Barcelona vendégeként. A hercegségbeliek még sosem győztek a Palaua Blaugranában, amit érdemes szem előtt tartani. Ugyanúgy, mint azt a tényt, hogy Ricky Rubio bemutatkozhat régi-új klubcsapatában, ráadásul hazai közönség előtt. Nem mellesleg a katalánok biztosan nem szeretnének asszisztálni ahhoz, hogy a másik oldal ásza, Mike James éppen ellenük ülhessen fel az Euroliga örökpontlistájának trónjára, amihez 29 pont hiányzik számára.

További mérkőzések a 27. fordulóból:

Fenerbahce – Baskonia (18.45)

Lyon-Villeurbanne – Milano (20.00)



(Fotó: Facebook/Hanga Ádám)