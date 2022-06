Hanga Ádám igyekszik alaposan kihasználni a nyár minden pillanatát. Azt, hogy ezt miként teszi, rajongóival is megosztotta egy rövid videó segítségével.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Hanga Ádámot is foglalkoztató Real Madrid a spanyol bajnokság döntőjében legyőzte a Barcelonát, így a magyar játékos idén is bajnoki címet ünnepelhetett. A győztes mérkőzés után az ünneplésé volt a főszerep, de Hanga most már csak a pihenésre koncentrál. A nyár első lazulós pillanatairól egy videót is megosztott rajongóival, amin egy szaltóval csobban a hűsítő vízbe.



„A vakációt ezennel megnyitom! Ugyanitt a magyarországi FINA vizes vb-re neveznék, Magyar Úszó Szövetség – Magyar úszóválogatott!:) Talán még hazaérek a végére. De az biztos, hogy nézni fogom! #MilakKristof #rettegj” – üzente viccesen.









Bár Hanga a saját sportágában kiváló játékos, talán Milák Kristófnak mégsem kell lerágnia az összes körmét izgalmában. Milák 200 méter pillangón saját világcsúcsát megdöntve lett világbajnok a napokban, míg a 100 méteres versenyszámban elsőként kvalifikálta magát a döntőbe. Utóbbitól ráadásul egészségügyi okok miatt visszalépett Milák legnagyobb ellenfele, az amerikai Caeleb Dressel, így könnyen elképzelhető, hogy június 24-én este ismét a dobogó legfelső fokán láthatjuk őt.



Egy biztos, Hanga Ádámon nem fog múlni, mert ahogy írta, a képernyő előtt minden tőle telhetőt megtesz majd azért, hogy kiszurkolja az újabb magyar sikert.

Borítókép: Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket a Getty Images