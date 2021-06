A 2021/22-es szezon után visszavonul Mike Krzyzewski, minden idők legtöbb győzelemmel rendelkező egyetemi kosárlabdaedzője, aki három olimpiai diadalra vezette az amerikai válogatottat.

A nehezen kiejthető vezetékneve miatt "K edzőnek" becézett legendás tréner szerdán este közleményben jelentette be, hogy jövőre elhagyja a Duke Egyetem csapatát és befejezi az edzői munkát.



Krzyzewki 1980 óta irányítja a Blue Devilst, mellyel öt bajnoki címet nyert, a legutóbbit 2015-ben. A 74 éves szakember az egyetemi liga történetének legtöbb győzelmet aratott edzője az első osztályban, eddig 1170 meccset nyert meg, ebből 1097-et a Duke-kal, 73-at pedig első együttesével, az Armyval.



A válogatott munkáját is segítette.



Fotó: Jean Catuffe/Getty Images



A tréner a profi ligában (NBA) sosem dolgozott, mégis őt kérték fel 2005-ben szövetségi kapitánynak a felnőtt válogatott mellé, amellyel a pekingi, a londoni és a riói olimpián is diadalmaskodott, illetve a 2010-es és 2014-es világbajnokságot is megnyerte.

Borítókép: Jared C. Tilton/Getty Images