Hetvenhét éves korában csütörtökön elhunyt Dusan Ivkovic, legendás szerb-jugoszláv kosárlabdaedző.

A Szerb Kosárlabda Szövetség tájékoztatása szerint Ivkovic egy belgrádi kórházban halt meg, sajtóértesülések szerint tüdőödéma következtében.



A kiváló szakember vezetésével a jugoszláv férfi válogatott 1990-ben világbajnok, az 1988-as szöuli olimpián pedig ezüstérmes volt, és háromszor lett Európa-bajnok (1989, 1991, 1995).

