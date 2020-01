Kizárólag az Oklahoma City Thunder tudott hazai pályán nyerni az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) pénteken lejátszott tizenegy találkozójából.

Eredmények:



Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks 140-111

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 103-116

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies 112-125

Orlando Magic-Boston Celtics 98-109

New York Knicks-Toronto Raptors 112-118

Chicago Bulls-Sacramento Kings 117-122

Miami Heat-Los Angeles Clippers 81-98

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 124-131

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets 106-113

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 99-103

Golden State Warriors-Indiana Pacers 118-129



Borítókép: Zach Beeker/NBAE via Getty Images