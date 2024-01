A magyar szövetség (MKOSZ) pénteken közölte a FIBA döntését, miszerint az U18-as csapatok számára kiírt ifi BL második kiadásának a hajdúsági város ad otthont április 2. és 8. között.



"A magyar szövetség mindig is nyitott volt az innovatív kezdeményezésekre, mint például a legelső, 2019 és 2022 közötti hároméves ifjúsági világbajnoki csomagra, melynek során Debrecen városa ismét bebizonyította, hogy képes a legmagasabb színvonalú FIBA-tornák megrendezésére" - jelentette ki Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára.



A viadalon 9 országból 13 együttes vesz részt, köztük a Team Debrecen elnevezésű hazai együttes is. Az első, tavalyi tornán még csak 10 gárda szerepelt, és a végén a bosnyák Igokea m:tel ünnepelhetett.



A tornának az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok ad majd otthont, amely nemcsak az U19-es férfi vb helyszíne volt, hanem 2022-ben az U17-es női világbajnokságot is ott rendezték. Az ifi BL sorsolását március elején tartják a Debreceni Református Nagytemplomban.

