Victor Wembanyama nevét szinte már minden kosárlabda-rajongó ismeri. Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő San Antonio Spurs fiatalja elképesztő újoncévet zárt, teljesen joggal kapta meg a 2024-es Év Újonca díjat a ligában, hiszen történelmi magasságokban járt. Azonban most van oka a szomorkodásra, ugyanis korábbi csapata a Metropolitans 92 csődöt jelentett.

Victor Wembanyama's former team Metropolitans 92 goes bankrupt pic.twitter.com/rT6OMqiZv3 — BasketNews (@BasketNews_com) May 14, 2024

A Le Parisien beszámolója szerint a francia bajnokságban szereplő együttes jelezte a szövetség felé, hogy nem tudnak semmilyen profi osztályban elindulni a következő idénytől. Noha a klub befektetőket keres, akik megmenthetnék a 2007-ben alapított csapatot, de egyelőre senki nem jelezte szándékát, hogy pénzt invesztálna a párizsi együttesbe. A Metropolitans 92 egyébként pocsék szezont zárt az első osztályban, 4-30-as mérleggel az utolsó helyen végeztek, s így kiestek a másodosztályba, de ezt most a jobb forgatókönyv lenne a gárdánál. Victor Wembanyama 2022 és 2023 között játszott a francia klubban, amely nyert már Francia Kupát és Francia Szuperkupát is, valamint a 2010-es évek elején a nemzetközi porondon is megmérettették magukat.

(Borítókép: Jean-Christophe Verhaegen/AFP - Scanpix)