Az Iowa Hawkeyes női kosárlabdacsapatának szupersztár hátvédje, Caitlin Clark az új pontrekorder az NCAA történetében – férfi és női rangsorokat is figyelembe véve, - átadva a múltnak a Hírességek Csarnokába is beválasztott „Pistol” Pete Maravich rekordját.

Clark úgy vágott neki az Ohio State Buckeyes elleni presztízsrangadónak, hogy 18 dobott pontra volt szüksége Maravich 3667 dobott pontos csúcsának megdöntéséhez. S mindezt két sikeres büntetővel, az első félidő lezárása előtt sikerült elérnie.

Caitlin Clark is now the All Time Leading Scorer in NCAA History. HER.

pic.twitter.com/VoJyk1erdk