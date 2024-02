A szombati lesz a harmadik egymás elleni kuparangadója a 2 klubnak. Eddig 2/2 Barca siker született, egy a 2014-es negyeddöntő, egy pedig a 2019-es elődöntő során. A Barca számára sem ismeretlen a döntő terepe, most épp a harmadik fináléjukba szeretnének bejutni, 4 próbálkozásból. Az idei egymás elleni bajnokik Barca-vezére Jabari Parker volt, 15 pontot átlagolva a két találkozón.



A Barca magas tempójú kosárlabdája dinamikussá teszi őket, és ezzel egyidőben eladottlabda-érzékennyé is! A bajnoki mezőny negyedik legtöbb labdáját szórják el (14.18/meccs), viszont legalább a negyedik legtöbb gólpasszt is adják (18.23). A negyeddöntőben átlag alatt tartották az ellenfélnek ajándékozott labdáik számát (13), Laprovittola pedig kiválóan szervezett (8 assziszt). Komoly kérdés, hogy a liga egyik legagresszívabb védelme ellen mennyire tudnak hatékonyak és pontosak maradni.



A Tenerife a teljes mezőny egyik legjobb tripladobó csapataként vágott neki a Nyolcas Döntőnek (picivel 38 % fölött, liga második hely). Jó napjaikon elit módon járatják a labdát, és a kettő-kettő játékaikból is zseniálisan találják meg a dobóikat, akár a sarokban is. Ez volt a helyzet a negyeddöntőben is, ahol a rendező Malaga elleni siker során 40 százalékos pontossággal lőttek távolról, Aaron Doornekamp mindjárt Király-kupa rekordot érő 6/6-os mutatóval zárt kintről!



Willy Hernangómez 8 év után lép újra parkettára a Copa del Rey-ben, amit egy meggyőző, 16 pontos 10 lepattanós dupla-duplával ünnepelt meg, ráadásul mindössze 16 percet töltve a pályán. Ha szombaton is ilyen hatékony lenne, az növelné a Barca győzelmi esélyeit!



A Barca Európa-szerte rettegett belső sora ellen Gioirgi Shermadini teljesítményén sok múlhat. A spanyol bajnokság januári MVP-je 15.2 pontot és 7.3 lepattanót, no meg 22.3-es VAL-átlagot hozott a kupa előtti 6 meccsén, és nagyszerű volt 17 dobott ponttal a pénteken megnyert negyeddőntőben is. Egy hasonló este a Barcával szembeni 21.00-kor startoló elődöntő alkalmával is sokat érhetne!

