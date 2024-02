A 2023-as férfi kosárlabda-világbajnokság kiábrándító eredményt hozott az Egyesült Államok számára, ugyanis negyedik helyen végzett a Team USA, ám a legnagyobb sztárok hiányoztak akkor a csapatból. Most, a közelgő párizsi olimpia kapcsán már felmerültek olyan nevek, mint Devin Booker, LeBron James, Joel Embiid, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum és Jrue Holiday, legalábbis a The Athletic információi szerint ők biztosan ott lesznek majd a keretben, sőt vélhetően ők jelentenék a magot.

CONFIRMED Team USA lineup for the Olympics!



PG - Steph Curry

SG - Jayson Tatum

SF - LeBron James

PF - Kevin Durant

C - Joel Embiid



6th man - Jrue Holiday pic.twitter.com/LIFPt0FL4N — Basketball Forever (@bballforever_) February 28, 2024

A pletykák szerint Tyrese Haliburton és Anthony Edwards is bekerülhet majd a végleges névsorba, akik ott voltak a 2023-as vb-n is. A The Athletic információi szerint Steve Kerr válogatottjának egyik legfontosabb vezére a sérüléséből hamarosan felépülő Joel Embiid lehet majd, ám centerposzton még Bam Adebayo és Anthony Davis nevét is fontolgatja, hogy bekerüljenek a középső rotációba.

Ha megvalósulnak a tervek és a játékosok is vállalják a szereplést, igazi álomcsapat utazhat majd Párizsba, a Golden State Warriors sztárjának, Steph Currynak például ez lehet az első olimpiai részvétele. Kevin Durant például kiemelte, azt szeretné, ha hazája együttese a nyári játékokon olyan domináns játékot mutatna, hogy 40-50 ponttal verné az ellenfeleket és a kosárlabda világa érezze, hogy mi is a pontos erősorrend.

KD wants Team USA to beat other countries by 40+ PTS at the Olympics



(via @boardroom) pic.twitter.com/1GTTHKPDEp — Bleacher Report (@BleacherReport) February 29, 2024

Az Egyesült Államok válogatottja sorozatban négy olimpiai aranyérmet nyert 2008 óta, legutóbb 2021-ben Tokióban 87-82-re nyert a Team USA Franciaország ellen.

(Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images)