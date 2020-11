Chris Paul, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) tízszeres All Star-játékosa a Phoenix Sunsban folytatja pályafutását.

A 35 éves kosaras szerződtetését, amely egy csereüzlet része volt, hétfőn jelentette be a Suns. Az Oklahoma Citytől Paul mellett még Abdel Nader került a Sunshoz, ahonnan Kelly Oubre Jr., Ricky Rubio, Ty Jerome és Jalen Lecque távozott a Thunderhez, amely még elsőkörös draft-lehetőséget is kapott riválisától.



A Sunsnál nagy reményeket fűznek Paul és a hozzá hasonlóan All Star-kosaras Devin Booker közös játékához, amely eredményeként az együttes 2010 után ismét a játszásba jutna. Ez azonban komoly anyagi terhet jelent a Phoenixnek, mivel a következő két szezonban összesen 140 millió dollárt (42,3 milliárd forintot) kell fizetnie két sztárjának.



A kétszeres olimpiai bajnok Chris Paul 2005-től játszik az NBA-ben, a Thunder előtt két évig a Houston Rocketsben szerepelt, ahová 2017-ben a Los Angeles Clipperstől került. Paul meccsenkénti átlaga a legutóbbi idény alapszakaszában 17,6 pont és 6,7 assziszt volt.

Borítókép: Ronald Martinez/Getty Images