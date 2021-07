Másodszor rendez tábort Debrecenben fiataloknak Hanga Ádám, a Barcelona friss spanyol bajnok kosárlabdázója.

A háromnapos összejövetelen 28 tehetség dolgozik tíz edző irányításával, a szakmai stábban helyet kapott a 32 éves kiválóság mellett menedzsere, Lóránt András és annak testvére, az idén visszavonult Lóránt Péter is.

"A tavalyi edzőtábor olyan jól sikerült itt, hogy idén sem volt kérdés a helyszín" - mondta az MTI-nek Hanga Ádám. "Ezúttal kevesebb gyerek van itt, viszont ők idősebbek, ezért úgymond magasabb a minőség, hiszen a 17 évesek lassan már az élvonal kapuján kopogtatnak majd. Nagyon meleg van, izzadunk, de remekül érezzük magunkat."

A katalánokkal májusban Euroliga-ezüstérmes kosaras elmesélte, hogy annak idején neki is sokat jelentett a tapasztalt társak pártfogása.

"Nekem ilyen edzőtábor nem adatott meg neves játékosokkal, de amikor a válogatottban először találkoztam Báder Marcival vagy Németh Istivel, akkor óriási hatást gyakoroltak rám. Isti mindig is a példaképem volt, és remélem, hasonló élményben van részük az itteni fiataloknak is, már csak azért is, mert a magyar gyerekeknek ritkán van alkalmuk találkozni velem" - mondta.

A nyári tervekről szólva Hanga kijelentette, egyelőre a pihenésről szólnak a következő hetek.

"Tíz hónapig nem találkoztam sok, számomra fontos emberrel, most igyekszem a lehető legtöbb időt tölteni a családdal és a barátokkal. A kluboknál augusztus közepén-végén szokott elkezdődni a felkészülés, de addig néha azért átmozgatom magam" - tette hozzá.

Menedzsere, Lóránt András kifejtette, a DEAC Kosárlabda Akadémia "top szervezésének" köszönhetően remek hangulatban zajlik a Hanga-tábor.

"Mivel a Főnix Csarnokot éppen felújítják, a Szent Efrém Tornacsarnokban dolgozunk, fantasztikus körülmények között. Hosszú távon szeretnénk majd nemzetközi edzőtáborrá bővíteni ezt az eseményt" - fűzte hozzá.

