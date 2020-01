A Sopron Basket hazai pályán 14 ponttal legyőzte a Lyont szerdán a női kosárlabda Euroliga 11. fordulójában.

Női kosárlabda Euroliga, B csoport, 11. forduló:

Sopron Basket-Lyon (francia) 67-53 (18-14, 19-12, 14-12, 16-15)



A magyar csapat legjobb dobói: Krajisnik 18 pont, Brooks 16

A Sopron 4/6-os győzelmi mérleggel, a B jelű nyolcas hatodikjaként várta a folytatást, míg a Lyon - hivatalos nevén LDLC ASVEL Feminin - 5/5-ös mérleggel állt a csoportban.



A francia klub - amelynek tulajdonosa a korábbi NBA-sztár Tony Parker - novemberben 62-59-re legyőzte a magyar bajnokot, amely már 19 ponttal is vezetett.



Ugyanilyen nagy különbség szerdán is kialakult, Gáspár Dávid együttese az első két negyedet négy, illetve hét ponttal megnyerte, majd a harmadikban 8-0-s sorozatot produkált, ezzel 45-26 volt az állás.



A francia együttes később némileg magára talált, de végül a harmadik szakaszban is a Sopron játszott eredményesen, így a negyedik tíz perc 51-38-ról indult. Az addigi tendencia nem fordult meg, aminek magabiztos hazai győzelem lett az eredménye.



Az előző idényben negyedik Sopron jövő kedden a lengyel Gdyniához látogat. A csoportkör végén mindkét nyolcasból a négy legjobb csapat jut tovább a két győzelemig tartó negyeddöntőbe, míg az ötödikek és hatodikok az Európa Kupa negyeddöntőjében folytatják. A magyar csapat szerdai sikerével a negyedik helyre lépett előre.

Borítókép: facebook/Sopron Basket