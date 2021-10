A Sopron Basket 68-63-ra győzött a spanyol Girona vendégeként, míg az újonc Szekszárd 80-59-re kikapott Velencében a női kosárlabda Euroliga 2021/2022-es szezonjának a szerdai nyitónapján.

Eredmények:

Női Euroliga, 1. forduló:

A csoport:

Venezia (olasz)-Atomerőmű KSC Szekszárd 80-59 (25-17, 22-16, 13-13, 20-13)

B csoport:

Girona (spanyol)-Sopron Basket 63-68 (17-15, 14-23, 19-16, 13-14)



Az NB I-es idényt három győzelemmel kezdő Sopron foghíjas kerettel utazott el Gironába, a spanyolok ellen az eddigi két találkozó alapján 1/1 volt a mérlege. Az Euroligában legutóbb negyedik magyar bajnok nemrég a Tokióban olimpiai bajnok Napheesa Collier helyére a szintén amerikai Sheylani Peddyt szerződtette, aki a szintén WNBA-ben szereplő Briann Januaryval együtt később érkezik meg Magyarországra. Gáspár Dávid vezetőedző gondjait fokozta, hogy Jelena Brooks, Cukor Dalma és Gabby Williams sem egészséges.



A szerdai meccs első negyede még a hazaiaké volt, ám utána megnyugodott a Sopron, és érvényre juttatta a tudásbeli különbséget. A nagyszünet után a Girona agresszívabb játékra kapcsolt, de így is őrizte előnyét a magyar együttes.

