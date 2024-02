Minden évben van egy olyan hét Európában, amikor minden nemzetközi versengés leáll, hogy az ott főszereplő, sok csapatot indító nemzetek a saját kupahetüket megrendezhessék, lezárhassák ezen sorozataikat. Ezért nem volt Euroliga-játéknap e hét csütörtökön és pénteken, és ezért számolunk be a spanyol Király-kupa és a szerb Koracs-kupa küzdelmeiről is bővebben. Azonban úgy érezzük, egy rövid kitekintést megérdemelnek a többi, Euroliga-szereplőt adó ország Nyolcas, avagy Négyes Döntőinek történései is.

Francia Leaders Cup

Még csütörtökön kiderült, hogy a Nanterre és a JL Bourg gárdái vívják majd az egyik elődöntőt franciahonban, lévén utóbbi 30-cal verte a Nancy együttesét (109-79), előbbi pedig az Euroligában is csak szenvedő ASVEL-t ejtette ki Fall-Faye és Bibbins parádéjával (82-78). Pénteken a Monaco a Le Mans (94-81), a Paris pedig a Saint Quentin (71-67) legyőzésével biztosította helyét a legjobb 4 között, ahol majd egymás ellenfelei lesznek.





Görög Kupa

A csütörtöki negyeddöntők során a Panathinaikosz az AEK Athén ellen hozott nehéz, kötelezőnek nevezhető győzelmet (79-72), és majd azzal az Arisszal csap össze az elődöntőben, amely szenzációs, 30-17 arányban hozott utolsó negyedet futva nyerte a városi rivális PAOK Szaloniki elleni csörtéjét (76-74). Az Olympiakosz is ott van a legjobb 4 között, simán felülmúlva a Peristerit (87-68), igaz, lehet, hogy a Panionioszt lesimázó (88-48) Promitheasz elleni elődöntőben nem léphet majd pályára a pénteken sérülést szenvedő Nigel Willams-Goss.



Litván Mindaugas Király-kupa

Litvániában Négyes Döntőre kerül sor, amely szombaton kezdődik. Az első elődöntőben a Lietuvos Rytas és a Lietkabelis, a másodikban pedig a Zalgiris Kaunas és a Siauliai méri össze tudását.



Német Kupa

Csütörtökön 3, pénteken 1 negyeddöntőt letudva alakult ki a Német Kupa Münchenben rendezendő Négyes Döntőjének mezőnye. A legelső párharc volt a legszorosabb, a Bamberg a Vechta ellen majdnem elszórakozott egy 21 pontos előnyt, ám végül egy triplával megmenekült (87-86), hogy szombaton a legjobb 8 között a Mitteldeutscher-t verő Alba Berlinnel (80-75) csaphasson össze. Az Ulm még a csütörtöki negyeddöntők között verte idegenben a Chemnitz együttesét (87-78), a Bayern München pedig pénteken vívta ki a szereplés jogát a hazai rendezésű 4 csapatos minitornán, miután Bonnban nyert (86-78).





Olasz Kupa

Óriási szenzációt jelentett Olaszországban, hogy az Euroligában remekül teljesítő Virtus Bologna már a negyeddöntőben búcsúzott a honi kupaküzdelmektől, egy csúnyán elrontott utolsó bolognai negyed következtében ugyanis a Reggiana simán múlta felül őket (82-71). Reggio Emilia város büszkeségei majd a Basket Napolival „elődöntőznek”, akik a Bresciát ejtették ki pénteken (80-74). A csütörtöki párharcok végtelenül simán alakultak: a Milano a Trento csapatát (80-57), a Venezia pedig a Pistoia gárdáját (86-71) rendezte le gond nélkül, hogy szombaton egymással csatázzanak a fináléba jutásért.





Török Kupa

A politikai élettereket figyelembe véve furcsán fog hangzani, de a lebonyolítás alapján a Török Kosárlabda Szövetség a legemberibb mind közül – a kupaküzdelmek Nyolcas Döntője már kedden elindult, és mind a negyeddöntők, mind az elődöntők után pihenőnap jutott a főszereplőknek. A küzdelmek nem hoztak nagy meglepetést, hiszen a vasárnapi döntőben majd a Fenerbahce és az Anadolu Efes csapatai mérik össze tudásukat. A Fener előbb a Petkim Spor (81-68), majd a Besiktas elleni csatát abszolválta magabiztos győzelemmel (99-68), az Efes pedig a legjobb 8 között a Manisa (94-85), aztán a Pinar Karsiyaka (81-77) csapataival szemben nem botlott. A döntőt vasárnap 13.30-kor rendezik!



(Fotó: Matthias Kulka - The Image Bank)