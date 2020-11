Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint a női kosárlabda Euroliga jövő heti tornájának otthont adó Sopron már többször bizonyította, hogy remek eseményeket képes megrendezni.

"A Sopron Basket és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége már a 2018-as és 2019-es Euroliga Final Fourral is bizonyított. A csapat kivívta a helyét a kontinens élmezőnyében, a város pedig a rendezés terén tette meg ugyanezt" - emelte ki Szabó Tünde az Euroliga buborékos rendszerű tornájának hétfői online sajtótájékoztatóján.



Az államtitkár hangsúlyozta, fontos, hogy a pandémiás helyzetben is megadják a versenyzőknek a megfelelő feltételeket, és motiváltan tartsák őket.



"Most megmutathatjuk, hogy ilyen nehéz körülmények között is le tudunk bonyolítani egy kosárlabdatornát, melynek során a sportolók egészségének a védelme a legfontosabb" - tette hozzá.

Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke nagy sportdiplomáciai sikernek nevezte a négycsapatos viadal lebonyolítását, hozzátéve, ilyen módon fel lehet készülni arra az eshetőségre is, ha az NB I küzdelmeit valamikor buborékban kellene folytatni.



"Múlt héten a válogatott hollandiai Eb-selejtezője során kiderült, hogy egy zárt rendszer esetén figyelni kell a kiszolgáló személyzetre is. Nonszensz, hogy több napos ott tartózkodás után, az utolsó napon lett fertőzött a csapatban" - utalt Szalay Ferenc arra, hogy Zele Dorina és Cziczás László másodedző is nem sokkal a mérkőzés előtt adott pozitív tesztet.



"A lényeg az, hogy életben maradjon a sport. Ezt az évet nem az eredmények határozzák meg, illetve hogy kinek a nyakába akasztják az aranyérmet, most csak a túlélés a cél" - szögezte le az MKOSZ vezetője.



Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője úgy vélekedett, nagy szükségük lesz az elmúlt évek tapasztalataira és szaktudására, hogy az elvárásoknak megfelelően bonyolíthassák le ezt az egyedi rendezvényt.



"Persze szeretnénk jó eredménnyel is megörvendeztetni a szurkolókat. Összesen 243 ember lesz a buborékban, ebből mintegy száz külföldi vendég, s a torna során 1100 vírustesztet végzünk el. Mindent előre le szeretnénk modellezni, minimálisra szorítani a kontaktusok számát, így a sajtó is csak meghívásos alapon vehet részt az eseményen" - fejtette ki Török Zoltán, hozzátéve, a csapatból mindenki átesett már a fertőzésen, és Határ Bernadett kivételével várhatóan mindenki rendelkezésre áll majd. A 208 centis centernél szövődmények jelentkeztek, így ő idén már nem léphet pályára.



Az ügyvezető kiemelte, hogy a hat mérkőzésen túl 32 edzésre kerül sor a csarnokban, és minden alkalommal teljes fertőtlenítést végeznek az arénában és az öltözőkben is.



A Sopron Basket, a francia Bourges és Basket Landes, valamint a török Galatasaray részvételével sorra kerülő december 1-től 4-ig kerül sor a Novomatic Arénában. A tavalyi magyar bajnok kedden 18 órakor kezd a Bourges-zsal, csütörtökön szintén 18 órakor találkozik a török együttessel, majd pénteken 16.30-kor zár a Landes ellen. A Sopron valamennyi meccsét élőben közvetíti az M4 Sport csatorna.



A D csoportban január 19. és 22. között rendezik a második buborékos tornát, majd a kvartettből az első két csapat jut tovább a negyeddöntőbe.

