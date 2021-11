A Szolnok hazai pályán hét ponttal kikapott szerdán a férfi kosárlabda Európa Kupa csoportkörének ötödik fordulójában, így sereghajtó maradt a kvartettjében.

Az NB I-ben 7/1-es győzelmi mérleggel második helyezett szolnokiak a múlt héten kikaptak Portugáliában, így 1/3-ra rontották EK-mutatójukat, és az utolsó helyre csúsztak a H csoportban. A Legia százszázalékos teljesítménnyel, listavezetőként érkezett Magyarországra, a két gárda első meccsét 83-66-ra nyerték odahaza októberben a varsóiak.



Gasper Potocnik, a hazaiak vezetőedzője ismét számíthatott a szerb Bojan Suboticra és a horvát Marjan Cakarunra, akiknek a közreműködésével 10-3-mal nyitott az Olaj.

A lengyelek hamarosan belelendültek, de csak pillanatokra tudták átvenni a vezetést, a nagyszünetig javarészt a horvát Roko Badzim vezérelte Tisza-partiak voltak előnyben. A félidőben 34-30 volt az állás.







Térfélcsere után maradt a kiélezett küzdelem, melyet jól mutat, hogy a Szolnok 30 perc alatt legfeljebb hét, míg a Legia maximum öt ponttal tudott ellépni. Markeith Cummings is elkapta a fonalat a házigazdáknál, az utolsó játékrész 51-47-ről indult. Ebben a varsói csapat egy 12-0-s rohammal meglepte a magyarokat, két és fél perccel a vége előtt 60-70 volt az állás.



A magyar együttes jövő szerdán a román CSM Oradea vendégeként fejezi be az EK-csoportkört. A kvartettből az első kettő jut tovább a 16 csapatos középdöntőbe, a Legia mögött a második helyen még három együttesnek is lehet nyolc pontja a végelszámolásnál.

Eredmény, csoportkör, 5. forduló, H csoport:



Szolnoki Olajbányász-Legia Warszawa (lengyel) 68-75 (15-13, 19-17, 17-17, 17-28)

A magyar csapat legjobb dobói: Badzim 16, Cummings 14, Cakarun 11, Subotic 10



A csoport állása: 1. Legia Warszawa (lengyel) 10 pont, 2. FC Porto (portugál) 7 (334-350), 3. CSM Oradea (román) 7 (339-342), 4. Szolnok 6

