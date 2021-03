Néhány napja az egész világ felrobbant, amikor vírusszerűen kezdett terjedni a nigériai Abiodun Adegoke videója.



A kosárlabdázó egy dubaji tehetséggondozó táborból töltötte fel közösségi oldalára a videóit, amin jól látszik, hogy a hatalmas fiú úgy blokkolja a társait, hogy el sem kell rugaszkodnia a talajról.

A 235 centiméter magas játékos egy másik felvételen azt is megmutatta, csak fel kell emelje a kezét ahhoz, hogy zsákoljon. Mellette az egyik társa szinte kisgyermeknek tűnik.

A csodagyerek szinte azonnal sztár lett a világhálón, videóját pedig még az NBA legenda, Shaquille O’neal is megosztotta.Utóbbival még az is előfordulhat, hogy a fiatal játékos élete fenekestől felfordul, ennek hatására ugyanis még az NBA klubok is képbe kerülhetnek.

Utóbbi esetén Adegoke lenne a liga abszolút magasságrekordere, mivel az eddigi legmagasabb játékos a román Gheorghe Mureșan „mindössze” 231 cm volt.



Muresan (pirosban) rekordját is megdöntheti.

Fotó: Dick Raphael/NBAE via Getty Images



A legnagyobb szenzáció azonban nem is ez a nigériaival kapcsolatban, hanem az, hogy vajon hány éves a játékos.



A fiatal egyes beszámolók szerint már 21 éves, de akadnak olyanok is, akik azt állítják, hogy még csak 18 éves. Adegoke többször is viccelődött már azzal, hogy milyen nagy érdeklődést vált ki az életkora, azt azonban sosem tudta bizonyítani, hogy valóban igazak azok a feltételezések, miszerint még csak 18 éves.Legutóbb 2016-ban lehetett róla olvasni egy nigériai lapban, akkor 17 évesként hivatkoztak rá.

Úgy tűnik egyelőre erre a kérdésre nem kapunk választ, de ki tudja, ha valóban debütál az NBA-ben minden bizonnyal ez is tisztázódik majd.

Borítókép: Instagram.com/Bignaija



Forrás: nypost.com