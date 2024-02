Az Euroliga tízes listát vezet a honlapján a legjobban teljesítő játékosokról, azt taglalva, hogy melyikük lehet a szezon végén a legértékesebb (MVP). A rangsorban jelenleg a tizedik helyen található a miskolciak amerikai légiósa, aki eddig 11,4 pontot és 8,1 lepattanót átlagolt az Euroligában, adta hírül az MTI.

A lista élén a tavaly Európa-bajnok belgák sztárja, a címvédő Fenerbahcéban szereplő Emma Meesseman áll, a második Kiss Virág klubtársa, Marina Mabrey (Mersin), a harmadik pedig az ausztrál Ezi Magbegor (USK Praha), aki korábban Sopronban is megfordult. Az Euroliga negyeddöntőjében a DVTK mellett vannak további magyar érdekeltségek is, mivel a Kiss Virággal felálló török Mersin, a Határ Bernadettet foglalkoztató spanyol Salamanca és Juhász Dorka klubja, az olasz Schio is szerepel a kieséses szakaszban.

A DVTK-ESB Villeneuve párharc első felvonására szerdán 18:00-tól kerül sor. Az egyik fél második győzelméig tartó párharc nyertese bejut a 2023/24-es Euroliga négyes döntőjébe.

Euroliga negyeddöntő, 2. mérkőzés

2024. február 28., szerda (Villeneuve d'Ascq, Palacium)

20:00 Villeneuve d'Ascq LM - DVTK HUN-Therm

Euroliga negyeddöntő, 3. mérkőzés (amennyiben szükséges)

2024. március 6., szerda (Miskolc, DVTK Aréna)

8:00 DVTK HUN-Therm - Villeneuve d'Ascq LM

Fotó: DTVK kosárlabda facebook oldala