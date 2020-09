A Barcelonához igazol a Rátgéber Kosárlabda Akadémia 16 éves játékosa, James Ugochukwu Nnaji.

A nigériai tehetségre két éve hívta fel a pécsi akadémia szakmai és stratégiai igazgatójának, Rátgéber Lászlónak a figyelmét egy játékosügynök - derült ki az akadémia közleményéből. James Ugochukwu Nnaji remek adottságokkal rendelkezik, a 2004-es születésű játékos 208 centiméter magas, 110 kilogramm, a karfesztávolsága pedig 227 cm.



A kosárlabdázással 12 évesen ismerkedett meg, de a Rátgéber Akadémián eltöltött két év alatt rengeteget fejlődött, több egyéni és csapatsikernek is részese lehetett: a 2018/2019-es szezonban kadett bajnoki címet ünnepelhetett, a European Youth Basketball League törökországi döntőjében pedig a torna legjobbjának választották.



"Magam is meglepődtem azon, hogy itt tartok, hogy az utóbbi két évben ennyit tudtam fejlődni - mondta James Ugochukwu Nnaji. - Mindez a Rátgéber Kosárlabda Akadémiának köszönhető, ahol nagyon sokat foglalkoztak velem, a mindennapjaim csak a kosárlabdáról, az edzésekről szóltak. Technikailag és fizikálisan is rengeteget léptem előre, ugyanakkor érzem, hogy a következő években még többet tudok kihozni magamból."













"James a legjobb példa arra, hogy ha jó +biológia+ érkezik hozzánk, az edzéstechnológiánknak köszönhetően el tudjuk repíteni akár a Barcelonáig is" - fogalmazott Rátgéber László, a pécsi akadémia szakmai és stratégiai igazgatója.



"Mindössze a harmadik szezonját kezdte volna nálunk. James nem csak a fizikumával segített nagyon sokat, a hozzáállásával, a mentalitásával, a munkamoráljával is gazdagította akadémiánkat, s általa a többiek is jobbak lettek. Sok szerencsét kívánunk neki a továbbiakban, reméljük, hogy az Euroligában vagy akár az NBA-ben is bemutatkozhat."



A kétszeres Euroliga-győztes, 15-szörös spanyol bajnok, az európai klubkosárlabda elitjébe tartozó Barcelona felnőtt csapatának van magyar játékosa, Hanga Ádám.

