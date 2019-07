Tudósítónk a helyszínről jelenti.

Az egész hetet bearanyozó gyönyörű nyári idő már szombat estére elromlott, esett kicsit az eső és a vasárnap első felét is a szürke, szomorú felhők határozták meg. Délutánra megint kisütött a nap, de a játékosok többsége addigra már befejezte az edzést. A versenypályák felett sátorként feszítő ponyva vigyázott a fűre. Hat nap alatt 112-112 férfi és női játékosnak kellett lemondania arról, hogy már az idén valóra válik az álma és megnyeri az All England Club bajnokságát. Most nem az ő csalódottságukkal, szomorúságukkal foglalkozunk – ráadásul bőven vannak közöttük olyanok, akik elégedetten csomagoltak össze és utaztak a következő versenyre, vagy haza. Tekintsünk előre és nézzük meg, hogy mi várható azok közül, akik versenyben maradtak.

Egyszerű számtan alapján azt gondolhatnánk, hogy ebben a hat napban azért tisztult a kép és most már könnyebb megmondani, ki lesz a győztes az idén Wimbledonban. Nincs jó hírem: a férfiaknál gyakorlatilag egy kicsit sem kerültünk közelebb a megoldáshoz. Borítékolható, hogy az alsó ágon újabb Nadal-Federer elődöntő lesz pénteken. Nem szeretek és nem is szoktam tippelni, de valamiért azt érzem, hogy a Roland Garros után megint a spanyol lehet a befutó. A felső ág talán egyetlen bizonytalansága, hogy a Guido Pella, Milos Raonic, Roberto Bautista Agut, Benoit Paire négyesből ki játszik majd a négy között Novak Djokovic ellen. Emberi számítás szerint nincs olyan a mezőnyben –mint Dominic Thiem volt Párizsban –, aki igazán veszélyes lehet a szerbre.

Mielőtt megindokolnám, hogy miért, egy apró érdekesség: először fordul elő az Open érában (1968-ban kezdődött), hogy Wimbledonban, a legjobb 16 között többségben vannak a 30 év felettiek a férfiaknál. Ráadásul a fiatalabb generációt csak Ugo Humbert (21 éves) és Matteo Berrettini (23 éves) képviseli, a többiek közelebb állnak a 30-hoz. A ranglistán, a top 30-ban azért ennél jobb az arány, ott kilenc 23 éves, vagy még fiatalabb játékos található, csak közülük egyedül Berrettininek sikerült Grand Slamen is megmutatnia, hogy nem véletlenül jött fel az év eleji 54. helyről a 20.-ra.

Még egy megjegyzés az indoklás előtt. A legjobb 16 között hat olyan játékos van, aki ellen nyert már Fucsovics Márton. Ha ehhez, kicsit szubjektíven azt is hozzáteszem, hogy van még másik hat a 16 között, akit képes legyőzni a legjobb magyar, akkor bízhatunk abban, lesz ő még versenyben a 2. héten Wimbledonban. A nála például 3 évvel idősebb Joao Sousa négyszer kapott ki az első fordulóban és egyszer jutott el a 3. körig korábban. A 29 éves Guido Pella úgy jött Wimbledonba, hogy az előző években mindössze háromszor indult és kettő első fordulós búcsú mellett egy 32 közé kerülés volt a legjobb eredménye. Az idén, Wimbledonig nem nyert meccset füvön az argentin. Hasonló a statisztikája a július 22-én már 28 éves Tennys Sandgrennek. A ranglistán 94. amerikai állította meg a Fucsovics Mártont legyőző Fabio Fogninit, akinek sorozatban kettő ötjátszmás meccs már sok volt és valószínűleg túlzottan nyomasztotta az esélyesség terhe. Lehetne még sorolni a neveket a 16-os mezőnyből, de inkább térjünk vissza oda, hogy miért valószínűtlen Novak Djokovic kiesése a döntő előtt.

A salakhoz hasonlóan a fűnek is megvannak a specialistái. Az ő helyzetük annyiból nehezebb, hogy a füves szezon csak öt hétig tart, salakon sokkal több lehetőség van a pontok gyűjtésére. A nagy hármas mellett egyetlen olyan játékos van a 16 között, akire azt mondhatjuk, hogy füvön a legveszélyesebb, legeredményesebb. Milos Raonic a megfejtés. Játszott már döntőt (2016) és összesen négyszer jutott el a negyeddöntőig Wimbledonban. Miami után kihagyta a teljes salakos szezont sérülés miatt, nincs még olyan formában, mint mondjuk 2016-ban volt. Érdemes megnézni a névsort, hogy 2014 óta kik tudták őt legyőzni Wimbledonban: Roger Federer, Nick Kyrgios, Andy Murray (előtte az elődöntőben Federert verte döntő szett 6:3-ra), Roger Federer, John Isner. A 28 éves Milos Raonic tehát nem szokott kikapni Wimbledonban egy Guido Pellától, Roberto Bautista Aguttól, vagy Benoit Paire-től. Ebből tehát az is következik, hogy Djokovic-Raonic elődöntőre készülhetünk, mert az is valószínűtlen, hogy akár a fiatal Ugo Humbert hétfőn, vagy a negyeddöntőben (szerdán) a Goffin-Verdasco párbaj nyertese jobbnak bizonyuljon a címvédő, világelső szerbnél.

Tavaly jelentősen befolyásolta a bajnokság kimenetelét Roger Federer váratlan, minden előzmény nélküli veresége Kevin Anderson ellen és az, hogy Rafa Nadal óriási csatát vívott a negyeddöntőben Juan Martin del Potróval. Az idén nincs esély hasonlóra. Sam Querrey esetleg veszélyes lehet a spanyolra, ha élete legjobb adogatónapját fogja ki, de ahhoz több mint csoda kellene, és manapság nagyon ritkán történnek ilyen szintű csodák a férfiaknál.

A nőknél színesebb, mondhatni kuszább a kép. Azt nehéz elképzelni, hogy az alsó ágról érkezzen a bajnok. A felső ágon a világelső Ashleigh Barty, a hétszeres győztes, tavaly is döntős Serena Williams és a kétszeres bajnok Petra Kvitova hármasból csak az egyik juthat el a fináléig. Aki azonban bekerül oda, esélyesként várhatja majd az újoncot szombaton. Az alsó nyolcasban ugyanis nincs olyan teniszező, aki játszott már döntőt Wimbledonban. Hétfőn Johanna Konta és Petra Kvitova meccse a rangadó, de hasonló izgalommal várja mindenki, hogy folytatódik-e Cori Gauff tündérmeséje, vagy Simona Halep megállítja a 15 éves amerikait.

Magyar szempontból sem lesz unalmas a 2. hét. Babos Tímea és Kristina Mladenovic sorozatban a 4. Grand Slam-döntőjét játszhatja, ami már önmagában óriási tett lenne. Nem lesz könnyű kalandtúra elérni a diadal kapujába, mert a negyeddöntőben (tavaly ott kaptak ki, szintén 1. kiemeltként) a Melichar-Peschke kettős jöhet, utána a Mertens-Szabalenka, vagy a Hszie-Strycova duó. Ami bíztató, hogy Babos Tímeáék az első két fordulóban nagyon meggyőzőek, határozottak voltak, érezhetően erősek fejben és nincs hiány egészséges önbizalomban.