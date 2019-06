Visszaszámlálás...

Állandó olvasóink lassan hozzászokhatnak, hogy exkluzív tudósításokkal, érdekességekkel jelentkezünk a Grand Slam tornákról. Ahogy a Roland Garros esetében, úgy most Wimbledonból is rendszeresen mutatunk videókat, elemzéseket, hangulatjelentéseket egyenesen a helyszínről.

(Photos by Clive Brunskill/Getty Images)

A wimbledoni bajnokság hétfőn kezdődik és a játékosok többsége legalább napi két edzéssel készül a rajtra (Nadal összesen 3 órára foglalt pályát szombaton.) Délelőtt 10-től este 7-ig, 36 pályán folyamatosan pattog a labda az All England Clubban. Ez talán az egyik legnagyobb kihívás a Grand Slamek szervezőinek, hogy a verseny előtti hétvégén, illetve az első héten biztosítani tudják a megfelelő számú pályát az indulóknak – több mint 400 teniszezőről beszélünk. A centerre és az 1-es pályára senki nem mehet edzeni, ott még fűre lépni tilos. Igyekeznek úgy beosztani az edzéseket, hogy az egyik óra versenypályán, a másik edzőpályán (Aorangi Park) legyen. A délelőtti periódusban könnyen előfordulhat, hogy osztozni kell a pályán, tehát négy játékos gyakorol egyszerre, mert másképp nem jön ki a matek. Ilyen persze nem történhet meg a top 10-be tartozókkal és a Serena, vagy Venus Williams szintű sztárokkal – nekik mindig van szabad pálya és még az sem kell, hogy egy másik játékossal üssenek, gyakorolhatnak egyedül, vagy edzővel.

Grigor Dimitrov például Radek Stepánekkel teniszezett, miközben Andre Agassi professzori kartartással ácsorgott a pálya szélén, vagy szedte a labdát, miközben erősen verejtékezett a kopasz feje. A 28 éves bolgár a ranglista 3. helyéről a 48-ig csúszott vissza és az Agassi-Stepánek kettősnek lenne a feladata, hogy megfordítsa az irányt–komoly kihívásnak tűnik.





(Photos by sport365.hu, and Michael Steele/Getty Images)

A másik három Grand Slamen szombaton és vasárnap már kinyitják a kapukat a szurkolók előtt, nézhetik az edzéseket, sőt, az egyik napra szerveznek egy kedves, családi hangulatú bemutató-show-t is. Wimbledon nem ennyire rugalmas. Még festegetnek, füvet nyírnak az 1-es pálya előtti dombon (Henman Hill) és az utolsó simításokat végzik az alkalmi bódékon, létesítményeken. A Wimbledon Parkban már alakul a sor, a legfanatikusabb szurkolók szombat reggel megérkeztek és kialakították a helyüket, hogy hétfőn biztosan bejussanak a teniszvilág leghíresebb bajnokságára – nem zavarja őket, hogy a tűző napon, 32 fokos kánikulában ülnek egész nap.

Hihetetlen, de azért, hogy hétfőn elsőként engedjék be őket, már most elkezdtek néhányan sorba állni! Íme (a kommentárt is érdemes közben hallgatni!):

Még üres a park a sportlétesítmény körül, de nemsokára az is benépesül, méghozzá többezer autóval:

Az ikonikus teniszkomplexum a franciához hasonlóan a város közepén, lakóövezetben helyezkedik el. Így néz ki a közvetlen környéke:

Végzik tehát az utolsó simításokat a pályák körül. Nemsokára kezdődik a show!

A wimbledoni bajnokság összdíjazása már 38 millió font, ami tavalyhoz képest 11, 8 százalékos növekedés. Érdekesség, hogy a férfiaknál nem érte el a növekedés az átlagot, az idei 14 millió 245 ezer font 9,25%-os emelkedés 2018-hoz képest. Látványosabb a fejlődés, ha azt mondjuk, hogy 40 éve, 1979-ben 20 ezer font volt a férfi bajnok jutalma, július 14-én 2 millió 350 ezer fonttal lesz gazdagabb a győztes. Szerencsére a jegyárak ennyire nem emelkedtek: 1979-ben az első napon 4,6 fontot kellett fizetni a centerre, most 64-et. Azt ne kérdezze senki, hogy hol lehet jegyet venni 64 fontért a centerre, mert nem találkoztunk még emberrel, aki ennyiért bejutott oda. Akkora a kereslet, hogy lottósorsolás szerűen dől el, ki vehet belépőt. Könnyebb és biztosabb egy utazási csomag részeként jegyhez jutni, de annak az ára egészen eszement.

Wimbledonnak, az itt élőknek olyan a bajnokság kicsit, mint a balatoniaknak – a lángosostól a vizibiciklisig – a nyár, csak ez a szezon összesen három hétig tart. Erre az időre szállásárak akár a háromszorosára emelkednek a normálishoz képest. Családok költöznek ki a lakásukból, házukból, hogy kiadják az ingatlant a versenyre érkezőknek. Az erre szakosodott helyi ingatlanirodák mellett az Airbnb-n is sokan ajánlanak kiadó szobát, egész lakást. A játékosok többsége évek óta nem Londonban lakik ilyenkor, inkább sétatávolságra bérel luxusházat az egész csapatnak (szakmai stáb, rokonok.) Jó bevételt jelent parkolót biztosítani a ház előtti kiskertben, vagy vizet, hűsítőt árulni a kilométeres sorban ácsorgóknak.

Miközben a nőknél a legutóbbi tíz Grand Slam-versenynek kilenc különböző győztese volt, a férfiaknál a 2017-es Australian Open óta csak hárman emelhettek a magasba GS-serleget (Rafael Nadal négyszer, Roger Federer és Novak Djokovic 3-3 alaklommal.) Ennek megfelelően fogalmazhatjuk meg a kérdéseket is. Folytatódik-e a nagy hármas dominanciája, uralkodása? Sikerül-e Rafa Nadalnak harmadszor is megcsinálnia a Roland Garros-Wimbledon duplát? A spanyol egyébként 2010 óta nem nyert, 2012 óta csak egyszer jutott el a negyeddöntőig (tavaly a legjobb négy között kapott ki Djokovictól.) Lesz-e Roger Federer kilenszeres bajnok Wimbledonban, vagy Novak Djokovic ötszörös? Ha nem ők, akkor kinek sikerülhet az áttörés? Lleyton Hewitt 2002-es diadala óta kétszer nyert Andy Murray, de egyébként a bázeli, a belgrádi, vagy a mallorcai ért a csúcsra – ez példátlan sorozat a tenisz történetében. A válaszokra legalább kettő hetet kell várni, de az már most biztos, hogy az eredményektől függetlenül a ranglista élén Novak Djokovic áll majd július 15-én is.

(Photos by Mathias Hangst/Getty Images)

A férfiaknál a 128-as főtáblán 43 ország képviselteti magát. Franciából van a legtöbb (12), de az amerikaiak (11), a spanyolok (10) és az olaszok (9) sem panaszkodhatnak. Anélkül, hogy mélyebben belemennénk az esélylatolgatásba, kijelenthető, hogy a tábla tetejéről induló Djokovicnak ránézésre könnyebb az ága, mint a két legnagyobb riválisának. Nehéz elképzelni, hogy Gael Monfils, vagy Felix Auger-Aliassime megállítaná a 4. fordulóban. A negyeddöntőben Cicipasz jöhet, de a fiatal görög sincs még azon a szinten füvön, ami veszélyes lehetne a szerbre. Az elődöntőben, a kiemelés alapján Kevin Andersont kaphatja (a tavalyi döntő), de nem lenne meglepetés, ha mással találkozna július 12-én – odaérhet Alexander Zverev, Milos Raonic, vagy Stan Wawrinka is.

Az alsó ágon Rafa Nadal bosszankodhat, mert a wimbledoni kiemelés alapján 2. helyett csak 3. a sorban és nehezebb ágra is került. A tizenkétszeres Roland Garros-bajnok azt mondta, tiszteli Wimbledont, elfogadja a kiemelési szabályt, de nem tartja fairnek. Mindenesetre ő már a 2. fordulóban komoly ellenféllel találkozhat, Nick Kyrgios verte már őt az All England Clubban (2014-ben a 4. körben) és az idén is jobbnak bizonyult nála Acapulcóban. Az ausztrál teljesen kiszámíthatatlan, de imádja a rangadókat. A győztesre Tsonga, vagy Shapovalov várhat – nem könnyű ág. A negyeddöntőben akár Fucsovics Márton is összetalálkozhat a spanyollal, de a bajnokság egyetlen egyéni magyar indulója, nem gondol erre, az osztrák Dennis Novak ellen készül. Szombaton Marco Cecchinatóval gyakorolt, vasárnap Karen Hacsanovval edz. Hétfőre Rafa Nadal edzője, Francisco Roig kereste meg, hogy a spanyollal üssön, de Fucsovics Marci nem akart balkezessel teniszezni egy nappal a jobbkezes Novak elleni meccse előtt.

Az egyetlen magyar egyéni főtáblásunk (Babos Timi most csak párosban érdekelt), Fucsovics Márton ma Marco Cecchinatoval edz.

Marci egy bemutató meccset játszott tegnap. A Frances Tiafoe elleni („fast tennis” szabályok szerint játszott) meccset 3-1-re megnyerte, ami jót tett az önbizalmának. Fucsovics kedden kezd az osztrák Dennis Novak ellen. Hajrá, Marci!

Bakonyi Péter

(Photos by Alex Pantling/Getty Images)