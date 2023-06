A KTE-Duna Aszfalt korábbi vezetőedzője az MTI érdeklődésére elmondta, hogy az idény során nemcsak az elmúlt három hétben tudtak készülni a vb-re.



"A klubokkal történt egyeztetések eredményeképpen a szezon közben is tudtunk összetartásokat rendezni. A bajnokság vége óta eltelt három hétben elvégeztük a munkát fizikailag és taktikailag is" - jelentette ki a 35 éves szakember. "A felnőtt válogatott taktikájához igazodó játékrendszert alakítottunk ki, ennek az eredményét hosszabb távon a jövő évi U20-as Európa-bajnokságon tudjuk majd lemérni."



A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia edzője a csoportkörről kifejtette, igazi kosárünnepre készülnek a magasabban jegyzett ellenfelekkel szemben.



"A rendező jogán vagyunk itt, ebben a korosztályban reálisan nézve mi a B-divízióba tartozunk, ezért a tisztes helytállást jelöltük meg célként, illetve hogy versenyképes legyen a társaság. A riválisokat feltérképeztük, a dél-koreai, argentin, török trióból az ázsiaiak tudása áll a legközelebb a miénkhez. Az fogható meccsnek tűnik, a másik két esetben igazi kosaras nagyhatalmakról van szó, akiket aligha kell bemutatni" - sorolta a tréner, aki az U16-os, az U18-as és az U20-as válogatott mellett is dolgozott már.



A magyar együttes elsőként a Koreai Köztársasággal, majd Argentínával, s végül Törökországgal találkozik a csoportkörben, mindhárom meccsre a Főnix Arénában kerül sor 17.30-as kezdéssel. Az ellenfelek közül a törökök bronzérmet nyertek a 2015-ös korosztályos vb-n, az Ázsia-bajnok dél-koreaiak kilencedik részvételükre készülnek, míg az argentinok már 15. alkalommal lépnek pályára, és csak 1987-ben hiányoztak a vb-mezőnyből.



A torna utolsó napjaira a hajdúsági városba látogat majd a FIBA nagyköveteként Dirk Nowitzki, a Dallas Mavericksszel NBA-győztes, nyolcszoros All Star-válogatott és Európa-bajnoki ezüstérmes német klasszis is.



A csoportmeccsekre és a nyolcaddöntőkre 500, a negyeddöntőkre, az elődöntőkre és a helyosztókra pedig 1000 forintba kerül a jegy.



Debrecen a közelmúltban U19-es és U17-es női világbajnokságnak adott otthont, és előbbin a magyar U19-es csapat történelmi bronzérmet nyert. A férfi U19-es vb-re a Főnix Arénában és az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban kerül sor. A cívisvárosban 2008 óta ez lesz a 29. kosaras világverseny.



Ami az U19-es vb-k történetét illeti, 1979 óta 15 tornára került sor, amelyeken olyan későbbi sztárok mutatták meg magukat, mint Vince Carter, Nikola Jokic, Stephen Curry, Toni Kukoc, Pau Gasol, Gary Payton vagy Jayson Tatum. A nyolc aranyat gyűjtött amerikaiakon kívül egy ország sem tudott kétszer nyerni: Jugoszlávia, Görögország, Spanyolország, Ausztrália, Szerbia, Litvánia és Kanada is egy-egy elsőséggel büszkélkedhet. Legutóbb a lettországi vb legjobbja az az akkor csak 16 (!) éves francia Victor Wembanyama lett, aki idén minden bizonnyal elsőként kel el az NBA amatőrbörzéjén.



A magyarok szombati és vasárnapi meccsét az M4 Sport+, keddi találkozóját pedig a Duna World közvetíti élőben.



A D csoport mérkőzései:

-----------------------

szombat:

Argentína-Törökország 17.00

MAGYARORSZÁG-Koreai Köztársaság 17.30

vasárnap:

Törökország-Koreai Köztársaság 17.00

MAGYARORSZÁG-Argentína 17.30

kedd:

MAGYARORSZÁG-Törökország 17.30

Koreai Köztársaság-Argentína 17.30

A csoportok:

------------

A csoport: Spanyolország, Franciaország, Kína, Kanada

B csoport: Egyesült Államok, Szlovénia, Libanon, Madagaszkár

C csoport: Brazília, Szerbia, Japán, Egyiptom

D csoport: MAGYARORSZÁG, Törökország, Koreai Köztársaság, Argentína

Az U19-es magyar válogatott kerete:

-----------------------------------

Csátaljay Péter, Cseh Botond, Csendes Péter, Csuti Kornél, Hajdu Péter, Hegedűs Brúnó, Meszlényi Róbert, Pleesz Ádám, Ságodi Róbert, Schmera Gergely, Tóth Patrik, Várszegi Ádám

