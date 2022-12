A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) felfüggesztette Vojvoda Dávid nemzetközi játékjogát a korábbi ügynökével fennálló vitája miatt, és ha az ügy nem rendeződik a következő hetekben, az Alba Fehérvár bedobója nem léphet pályára a válogatott utolsó két világbajnoki selejtezőjén.

Vinkó László, a játékost korábban képviselő menedzser elmaradt ügynöki jutalék miatt nyújtott be keresetet Vojvodával szemben. Az ügyben döntés is született, a játékosnak a Basketball Arbitral Tribunal (BAT) 2021-es határozata alapján 14,4 millió forintot, a kamatokat és az eljárási költséget kellett volna megfizetnie. Mivel azonban nem rendezte tartozását, a FIBA felfüggesztette a nemzetközi játékjogát - amint az a szervezet honlapján olvasható.

A magyar válogatottnak még van esélye a vb-szereplés kiharcolására. Jelenleg az ötödik helyen áll a K csoportban, de csak egy pont a hátránya a harmadik Montenegrótól és három továbbjutó lesz. A magyarok február 23-án Litvániában lépnek pályára, három nappal később pedig Bosznia-Hercegovina csapatát fogadják.

