Ivkovics ugyan lemondott a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, mégis maradhat. Mindezt Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke mondta el.

A férfi kosárlabda-válogatottnál jelenleg nincs szövetségi kapitány. Mint ismert, Sztojan Ivkovics azután ajánlotta fel a lemondását, hogy elvállalta az edzői posztot a Kaposvárnál, ez pedig ellent mondott a kapitányi szerződésében leírtaknak. A problémát leginkább az okozta, hogy a szövetségnél a kapitány díjazását teljes munkaidőhöz állapították meg, így felmerült, hogy ha a Kaposvárnál vállal munkát, akkor csökkenteni kellene a díjazását, ekkor viszont Ivkovics felajánlotta a lemondását, amit aztán a szövetség el is fogadott. Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke a Sport TV Mai helyzet című műsorában elárulta, hogy a nemzeti együttest továbbra is Sztojan Ivkoviccsal képzeli el.

"A férfi szövetségi kapitányi poszt kérdése teljesen egyértelmű, tegnap felhatalmazást kaptunk az elnökségtől a főtitkár úrral, hogy újra kezdjünk el tárgyalni a kapitányról. Ivkovics Sztojannál jobb kapitányt nem tudok elképzelni a válogatott élére, eddig sem tudtam. Az eredményei ezt folyamatosan bizonyítják, és eközben nagyon erős közösséget teremtett" - erről is beszélt a Sport TV Mai helyzet című műsorában Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke.

A kérdéses rész kb. 13 perc 20 másodpercnél kezdődik a beszélgetésben.

"Nagyon stabil válogatott alakult ki. Azt gondolom, hogy az eredmények magukért beszélnek. Ami pedig történt az megtörtént, hiszen az ő szerződésében benne volt, hogy klubedzői munkát nem lehet vállalni. A szabályok rá is ugyanúgy vonatkoznak, mint bárki másra. Véleményem szerint lehet az egészet újra kezdeni, nulláról elindulni. Egy végtelenül jó felkészültségű emberről beszélünk, aki egy nagyon komoly mentális változást hozott a magyar férfi kosárlabda-válogatottnál. Szerintem ő is szeretne továbbra is szövetségi kapitány lenni."

Kép: Ahmet Dumanli/Anadolu Agency/Getty Images