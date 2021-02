A magyar férfi kosárlabda-válogatott 12 ponttal kikapott a címvédő szlovénoktól csütörtökön az Európa-bajnoki selejtezősorozat kijevi buboréktornáján.

Eredmény:

3. forduló, F csoport (Kijev): Szlovénia-Magyarország 84-72 (23-15, 17-21, 25-22, 19-14)



A legutóbbi, 2017-es Eb-n 15. magyarok számára a veretlenség mellett az is jó előjelnek számított, hogy egy éve 77-75-re legyőzték a címvédő szlovénokat Szombathelyen. Az ellenfélnél ezúttal is hiányoztak az NBA-sztárok - köztük Goran Dragic és Luka Doncic -, de a többiek sem képviseltek szerény játékerőt, mivel sok ABA-ligás (azaz a posztjugoszláv országok közös bajnokságából érkező) játékos mellett spanyolországi és franciaországi légiósok is voltak a keretben. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány nem számíthatott a legnagyobb magyar névre, a Barcelonát erősítő Hanga Ádámra, aki klubkötelezettségei miatt nem állt rendelkezésre, míg a Japánban légióskodó Allen Rosco utazási problémák miatt maradt távol. A magyar válogatott - amely az elmúlt 14 mérkőzéséből 12-t megnyert - számára egyszerű a kijevi képlet: a koronavírus-járvány miatt buborékban zajló torna négy mérkőzésén egy győzelem is elég a továbbjutáshoz.

A csütöröki nyitányon Benke Szilárd szerezte az első pontokat, csakhogy a szlovénok sorozatban 12 ponttal válaszoltak, és a nyitónegyedben csak hat pontra sikerült felzárkózni. A folytatásban Ferencz Csaba triplájával három pontra csökkent a hátrány (25-22), majd a Pesaróval hétvégén Olasz Kupa-ezüstérmes Filipovity Márkó vette vállaira a válogatottat. A nagyszünetben 40-36 volt az állás. Fordulás után szinte csak a hárompontos vonalon túlról tüzelt a szlovén gárda, ezalatt egy pontra feljött az Ivkovics-legénység (41-40). Az öröm azonban nem tartott sokáig, mert hamarosan 61-45 állt a nagyórán, az ellenfél ekkor tíz triplánál, Jaka Blazic pedig már 21 pontnál tartott. Ismét feltámadtak azonban a magyarok, és Perl Zoltán dudaszós hármasa révén 65-58-ról indult a zárószakasz. Ebben már csak hat pontra sikerült csökkenteni a hátrányt, így végül a szlovénok ünnepelhettek, a magyar csapat pedig a hátralévő három meccsén még begyűjtheti az Eb-szerepléshez szükséges egy győzelmet.

Ivkovics Sztojan az M4 Sport csatornának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy nem volt nagy különbség a csapatok között:

"Szomorú vagyok, hogy nem nyertünk, a fiúk hozzáállása rendben volt. Most kevesebb mint 24 óránk van a következő meccsig, amelyen ismét nagyon kell koncentrálnunk. A három hátralévő mérkőzésből egyet nyerni, ez a feladat, úgyhogy menni kell tovább" - összegzett a szakvezető.

A csoportból az első három válogatott szerez részvételi jogot a kontinenstornára. A szlovénok és az ukránok már kijutottak a 2022-es Eb-re, amelynek Csehország, Georgia, Olaszország és Németország ad otthont. Az osztrákok négy vereséggel a kvartett utolsó helyén állnak, és minimális esélyük maradt a továbbjutásra.

A magyarok hátralévő Eb-selejtezői (Kijev):

péntek: Ausztria-Magyarország 18.15

vasárnap: Magyarország-Ausztria 19.00

hétfő: Magyarország-Ukrajna 18.00

Borítókép: kezdo5.hu