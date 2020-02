A magyar férfi kosárlabda-válogatott február 20-án 18 órakor kezdi meg szereplését az Európa-bajnoki selejtezősorozatban. A mieink Szombathelyen lépnek pályára az Eb-győztes szlovének ellen.

Az osztrák, ukrán, szlovén, magyar négyesből a ma esti ellenfelünk bizonyul a legerősebbnek. A szlovének a legutóbbi Eb-t megnyerték és bár a világbajnokságra nem tudtak kvalifikálni, most is nagyon erős kerettel rendelkeznek.



Gárdájuk nagy részét a külföldi bajnokságokban szereplő játékosok adják, akik közül 5-en a 2017-es győztes keretben is benne voltak.



A szlovének 2 legjobbja nem játszik.



Fotó: Issac Baldizon/NBAE via Getty Images

Némi könnyebséget talán az jelenthet számunkra, hogy a két NBA-s sztárjuk, Luka Doncic és Goran Dragic nem lép pályára.

Nálunk is van hiányzó, a Barcelonában pattogtató Hanga Ádám nem áll Stojan Ivkovic rendelkezésére.

Ott lesz viszont a pályán az olasz élvonalban játszó Vojvoda Dávid, valamint a szintén külföldön kosarazó Keller Ákos és Rosco Allen is. A tapasztaltabb játékosok közül pedig visszatér Szabó Zsolt és Ferencz Csaba.



Ferencz Csaba is a szövetségi kapitány rendelkezésére áll.



Fotó: Facebok.com/MKOSZ

Ami a két csapat történelmi múltját illeti nem állunk túl jól. Szomszédeinkkal eddig ötször találkoztunk és mindegyik összecsapás az ő sikerüket hozta.

Először az 1997-es Eb-selejetőn kerültünk szembe egymással, ott mind a 2 meccsen vereséget szenvedtünk, igaz a másodikon csak hosszabításban tudtak legyűrni minket.

Nem sokkal ez után az Eb-n is egy csoportban voltunk, akkor 6 ponttal győztek le minket. Ezt követően tétmeccsen már nem játszottunk egymás ellen, de 2012-ben és 2017-ben összefutottunk egy-egy edzőmeccsre.

Ez utóbbin 20 pontos zakóba futottunk bele, igaz akkor pályán volt az NBA-sztár Luka Doncic. Azon az összecsapáson a mieink közül a ma is játszó Ferencz Csaba, Rosco Allen és Vojvoda Dávid volt a legjobb.



A két együttes legutóbbi összecsapásán Vojvoda Dávid volt a mezőny egyik legjobbja.



Fotó: Facebook.com/MKOSZ



Ha csak a statisztikákat nézzük elmondható, hogy ellenfelünknek van nagyobb sansza a győzelemre, ugyanakkor a mérkőzés előtti napokban a szövetségi kapitány és a játékosok is hangsúlyozták, felkészültek a találkozóra, és mindent megtesznek a győzelemért.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik az Arena Savariaban.



A magyar válogatott kerete:

Pongó Marcell (Nürnberg Falcons, német), Rosco Allen (Gunma Crane Thunders, japán), Keller Ákos (Orlandina Basket, olasz), Vojvoda Dávid (Reggio Emilia, olasz), Szabó Zsolt (Zalaegerszeg), Benke Szilárd (Falco KC Szombathely), Ferencz Csaba (Egis Körmend), Horti Bálint (PVSK-Veolia), Perl Zoltán (Falco Szombathely), Filipovity Márkó (Falco Szombathely), Váradi Benedek (Falco Szombathely), Govens Darrin (Alba Fehérvár)



A szlovén válogatott kerete:

Alexei Nikolic (Universo Treviso Basket – Olaszország), Luka Rupnik (Antwerp Giants – Belgium), Klemen Prepelic (Joventut – Spanyolország), Jaka Blazic (Cedevita Olimpija – Szlovénia), Gregor Hrovat (Afyon Belediyespor – Törökország), Blaz Mesicek (Mega Bemax – Szerbia), Alen Hodzic (Sixt Primorska – Szlovénia), Edo Muric (Cedevita Olimpija – Szlovénia), Blaz Mahkovic (Helios Suns – Szlovénia), Jordan Morgan (Pinar Karsiyaka – Törökország), Ziga Dimec (Sixt Primorska – Szlovénia), Jan Kosi (Sixt Primorska – Szlovénia)

A selejtezőmérkőzésről a Sport365 helyszíni bejelentkezésekkel, interjúkkal és képriportokkal számol be az olvasóknak.



Kövesse az Eb-t a Sport365-ön!

Borítókép: Facebook.com/MKOSZ