A magyar pontszerzők: Hopkins 17, Somogyi 13, Benke 11, Eilingsfeld 6, Pongó 6, Keller 5, Váradi 2, Mócsán 2, Golomán 2



A litvánok már biztos világbajnoki résztvevőként léptek pályára a Svyturio Arenában, míg Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese annak a tudatában érkezett Klaipedába, hogy ott is és vasárnap Szombethelyen a bosnyákok ellen is győznie kell a vb-ért. Ugyanakkor figyelnie kellett később, 20 órától a Bosznia-Hercegovina - Montenegró meccset is, mivel utóbbi csapat tuzlai győzelme a magyar vb-álmok végét jelentette.

A K csoportból Litvánia mellett Franciaország is biztosan ott lesz a világbajnokságon, a sereghajtó csehek már kiestek, a közbülső három együttes versengett az utolsó továbbjutó pozícióért.

A magyar és a litván gárda tavaly kétszer is összecsapott, augusztusban Szombathelyen 88-78-ra, aztán szeptemberben az Európa-bajnokság kölni csoportküzdelmeiben 87-64-re nyert az ellenfél. Ezekhez a meccsekhez képest jelentősen átalakult mindkét keret, mivel a baltiak nem számíthattak többek között az NBA-s Jonas Valanciunasra és Domantas Sabonisra, a magyaroknál pedig szintén klubkötelezettségei miatt hiányzott Hanga Ádám, Allen Rosco és Filipovity Márkó sérült, Vojvoda Dávid jogi és anyagi vitába keveredett korábbi ügynökével, ezért a nemzetközi szövetség felfüggesztette a játékjogát, Perl Zoltán pedig lebetegedett.

A csütörtöki csata első magyar kosarára három és fél percet kellett várni, de a honosított Hopkins Mikael triplája a vezetést jelentette, mivel a hazaiak addig csak egy duplát szereztek. Benke Szilárd bedobta a vendégek negyedik hárompontosát, a második negyed 14-16-ról indult. A litvánok 20-18-nál vezettek ismét, majd hét ponttal elhúztak, és noha a magyarok derekasan küzdöttek, a nagyszünetben 40-31 volt az állás.

Fordulás után gyakorlatilag eldőlt a meccs, a Kazys Maksvytis együttese szórta a triplákat, remekül lepattanózott, és a 30. percben már 63-45 állt az eredményjelzőn. A hátralévő időben már nem történt meglepetés, a litvánok magabiztosan nyertek, a magyarok vb-reményei pedig a bosnyák-montenegrói meccstől függenek: vendégsiker esetén az Ivkovics-legénység lemarad az augusztus 25-től szeptember 10-ig tartó vb-ről, amelynek a Fülöp-szigetek, Indonézia és Japán ad otthont.

Ivkovics Sztojan elsőként arról beszélt a találkozót követő sajtótájékoztatón, hogy próbálta igazságosan rotálni a csapatot.

"Mindenki 20 perc körül játszott, és mindent megtettünk a kosárlabda egyik otthonának számító Litvániában. A folytatásban szeretnénk otthon szépen befejezni vasárnap a selejtezőt, most arra a meccsre koncentrálunk. Nagyszerű, hogy ott vagyunk Európa legjobb 16 csapata között" - jelentette ki a szakvezető.

A válogatott legjobbja, a 17 pontos Mikael Hopkins közölte, nehéz mérkőzésen vannak túl.

"Nagyot küzdöttünk, jó meccs volt, a litvánoknak a fontos pillanatokban bement néhány nagy dobás. Remélem, nyerünk vasárnap Szombathelyen a bosnyákok ellen" - mondta az olasz Reggio Emilia légiósa.

Fotó: valogatott.hunbasket.hu