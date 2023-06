A FIBA honlapja visszatekintésében nyolc játékost emelt ki a 16 csapat 192 kosarasa közül, akik számára az Eb hozta meg az áttörést a nemzetközi porondon. Ezek egyike a PEAC-tól a hónap elején a török Mersinhez igazolt, 25 éves magyar erőcsatár lett.



A FIBA szakértője úgy vélekedett, hogy a 194 centis kosaras erős klubszezonon van túl, melyet a kontinenstornán is folytatott, ahol Magyarország a 90-es évek vége óta a legjobb teljesítményét nyújtotta. A kulcs a csoportból való továbbjutás volt, és Kiss a Szerbia elleni diadal során lépett előre, amelyen minden addigi mutatóját felülmúlta. Ráadásul mindezt úgy, hogy pótolnia kellett lábsérüléssel küszködő csapattársát, a meccsre be sem öltöző Goree Cyeshát is.



"Kiss Virág megmutatta, hogy mérkőzésenkénti 15 pontjával és 6 lepattanójával máris vezető szerepet tölt be a válogatottban" - összegzett a FIBA honlapja.



A magyarok 1997 után jutottak ismét Eb-elődöntőbe, ahol 69-60-ra kikaptak a spanyoloktól, majd a bronzmérkőzésen 82-68-ra alulmaradtak Franciaországgal szemben. Ezeken a meccseken Kiss 7, illetve 21 ponttal zárt.

Borítókép: APF