A szerdai sajtótájékoztatón Báder Márton, a magyar szövetség (MKOSZ) elnöke elmondta: az olimpiai előselejtező kapcsán is az a legfontosabb, hogy reális célokat tűzzenek ki maguk elé, és ahhoz viszonyítsák a teljesítményüket.

"Magasra tette a mércét a férfiválogatott az elmúlt tíz évben, hiszen egymás után kétszer is Európa-bajnoki résztvevő volt, és azt a jogot is kivívta, hogy az olimpiai selejtezőn játszhasson. Ez már az a szint, ahol nincsenek könnyű mérkőzések" - fogalmazott az MKOSZ elnöke.

A lengyelországi Gliwicében sorra kerülő augusztusi előselejtező-tornán a hazaiakkal, a portugálokkal, majd a bosnyákokkal találkoznak a magyarok.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a várakozásokról azt mondta: a magyar válogatott mindig a legjobb arcát igyekszik megmutatni.

"Most is van négy-öt fiatal játékos, és velük próbáljuk építeni a jövőt, hogy továbbra is működőképes legyen a válogatott rendszere" - fogalmazott a szövetségi kapitány, aki arra utalt, hogy már készülnek a 2025-ös és a 2028-as Európa-bajnokságra is. Úgy vélte, az előbbi esetén "a magyar válogatott szilárdan, erősen áll", a három évvel későbbi csapat viszont a 2017-es kontinenstorna előtti időket idézi, amikor fiatalítottak.

A szakvezető az olimpiai selejtezőtorna kapcsán elmondta, igyekeznek minél jobban megismerni az ellenfelek játékát annak ellenére, hogy tudják, nagy esélyük nincs kijutni az olimpiára. Ivkovics hozzátette, azért mindent megtesznek a jó szereplés érdekében.

Ivkovics együttese pénteken Izrael, vasárnap Izland, jövő csütörtökön és pénteken pedig Észtország ellen játszik felkészülési meccset. A szövetségi kapitány szerint kiváló gyakorlási lehetőséget biztosít a csapatnak, hogy ilyen jó ellenfelekkel játszhat. Mindegyik találkozót a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban rendezik, majd a csapat augusztus 11-én utazik Lengyelországba.

Az elmúlt évtizedeket tekintve először készül olimpiai selejtezőtornára a nemzeti csapat. Ennek kapcsán Eilingsfeld János csapatkapitány arról beszélt, hogy keményen készülnek az előttük álló feladatokra.

Mint mondta: erős ellenfelekkel készülhetnek a selejtezőre, ami jó a csapatnak, hiszen játékba tudnak lendülni, illetve gyakorolhatják azokat az elemeket, amelyekkel az edzéseken újítani próbálnak. Nagy eredménynek nevezte, hogy a válogatott idáig eljutott, és részt vehet a lengyelországi tornán, ahol szintén erős ellenfelek ellen lépnek majd pályára. Elmondása alapján a legjobban a bosnyák ellenfelet ismerik, amellyel az elmúlt évben háromszor is összecsaptak, s bár a másik két riválissal is találkoztak már, de náluk azóta több változás is volt.



"Igyekszünk maximálisan felkészülni minden ellenfelünkből, de a pályán a saját játékunkra koncentrálunk majd" - tette hozzá a paksi kosaras.

Eilingsfeld hangsúlyozta: a csapat tagjai közül a többség több mint tíz éve együtt dolgozik már, így nagy meglepetés nem érheti őket. Mindenki teszi a dolgát, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél eredményesebbek legyenek.

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései:

július 28., péntek: Magyarország-Izrael, Kecskemét 18.00

július 30., vasárnap: Magyarország-Izland, Kecskemét 17.00

augusztus 3., csütörtök: Magyarország-Észtország, Kecskemét 18.00

augusztus 4., péntek: Magyarország-Észtország, Kecskemét 16.00

A magyar válogatott programja az olimpiai selejtezőtornán:

augusztus 13., vasárnap: Lengyelország-Magyarország, Gliwice 13.30

augusztus 14., hétfő: Magyarország-Portugália, Gliwice 17.30

augusztus 16., szerda: Magyarország - Bosznia-Hercegovina, Gliwice 21.00



A továbbjutó csapatok számára az elődöntőket augusztus 18-án, pénteken, a döntőt augusztus 20-án, vasárnap rendezik Gliwicében.

A magyar válogatott kerete:

Benke Szilárd (jelenleg csapat nélkül), Csátaljay Péter (Zalaegerszeg), Csendes Péter (Sopron), Csuti Kornél (Zalaegerszeg), Eilingsfeld János (Paks), Golomán György (jelenleg csapat nélkül), Karahodzic Kemal (Kecskemét), Keller Ákos (Falco KC Szombathely), Kiss Dávid (Kecskemét), Lukács Norbert (Szolnok), Meszlényi Robert (Sopron), Mócsán Bálint (Debrecen), Perl Zoltán (Falco KC Szombathely), Pongó Marcell (Falco KC Szombathely), Somogyi Ádám (MoraBanc Andorra, spanyol), Tanoh Dez András (Falco KC Szombathely), Váradi Benedek (Trefl Sopot, lengyel), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)

Borítókép: MKOSZ